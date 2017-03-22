با برجام از روش های دوران قاجار نجات یافتیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ریاست جمهوری، حسن روحانی شامگاه چهارشنبه و در دیدار صمیمی با جمعی از جوانان و نخبگان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی استان خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال»، گفت: اشتغال اساس حرکت زندگی و بیکاری سرآغاز تمام مفسدههاست و ما باید در اولویت همه برنامه ها، برای جوانانمان اشتغال ایجاد کنیم.
رییس جمهور ادامه داد: براساس آمار رسمی کشور، میزان اشتغال خالص در کشور از سال ۸۶ تا ۹۰ حدود سالانه ۱۴ هزار نفر بوده در حالی که در آن دوران بهترین درآمد نفتی را داشته ایم، اما امروز اشتغال به نقطهای رسیده که سال های اخیر بیش از ۷۰۰ هزار نفر اشتغال در کشور بوجود آمده است.
روحانی افزود: تعداد افراد جویای کار در سال ۹۵ با رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، رقمی بیسابقه است و این به معنای افزایش امید در میان جوانان برای کار است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز حدود ۵ میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که تمام آنها پس از فارغ التحصیلی خواستار شغل مناسب با تحصیلات و موقعیت اجتماعیشان هستند، گفت: باوجود تلاش دولت در ایجاد اشتغال در کشور، آمار بیکاری بخاطر افزایش وجود افراد جویای کار بالاست.
روحانی گفت: اگر میخواهیم برای کشور عزت ایجاد شود، باید در راستای توسعه اشتغال و آماده کردن زیرساختها و جذب سرمایه تلاش کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه در سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات، آی تی و فضای مجازی ۱۰۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده، گفت: امسال شورای عالی اشتغال در اوایل سال تشکیل و اولین جلسه دولت پس از تعطیلات هم به موضوع اشتغال اختصاص خواهد داشت، چرا که باید فضاها را بیش از پیش برای اشتغال جوانان آماده کنیم.
دکتر روحانی ادامه داد: نباید سر مسایل جزیی سختگیری و به خاطر این جمله و آن جمله ،جنجال به پا کنیم بلکه همه باید احساس برادری کرده و غمخوار هم باشیم و به مشکلات رسیدگی کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه حادثه از دست دادن آتشنشانان موضوعی دردناک برای ملت ایران در سال گذشته بود، گفت: ملت در همدلی و همدردی با خانواده آنان صحنههای زیبایی را بوجود آوردند و همینطور پس از رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی که سرمایه بزرگ سیاسی، دینی و فرهنگی ملت ایران بود، مردم با اجتماع عظیم خود که پس از رحلت امام (ره) در کشور بینظیر بود، صحنههای زیبایی از همدلی را آفریدند.
روحانی تأکید کرد: ما زمانی که قدرشناسی را از سوی مردم میبینیم و مشاهده میکنیم که مردم بخاطر از دست دادن یک سرمایه بزرگ، که البته برخی دانسته و ندانسته به او ظلم کردند، هشیار و بیدار هستند، این قدرشناسی در کنار آن آلام و غمها، مرهمی بزرگ است.
رییس جمهور گفت: ما باید دست به دست هم داده و مشکلات کشور را حل و فصل کنیم و به حول و قوه الهی امسال، آمار اشتغال ما از تمام سالهای ایران بیشتر خواهد بود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه با شعار تنها، عزت بوجود نمیآید، گفت: باید در عمل دست به دست هم داده و در کنار یکدیگر عزت بیافرینیم.
رییس جمهور با بیان اینکه امسال برای اولین بار در پارس جنوبی در برداشت گاز از میادین مشترک، نسبت به دیگران پیشی میگیریم و این عزتی برای مردم است، گفت: اگر بتوانیم از حقوق مردم به خوبی دفاع کنیم توانستهایم عزت ملت را ارتقاء بخشیم.
روحانی توسعه شبکه ریلی، گسترش حمل و نقل و تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی کشور در راستای عزت ملت ایران برشمرد و گفت: ما باید زندگی مردم را به سوی تولید به حرکت درآوریم و در این راستا بانکها نیز باید به میدان آمده و با فاصله گرفتن از برخی از اموری که در شأنشان نیست، واسطه خوبی بین مردم و تولید باشند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم ۲۴ هزار واحد نیمه فعال و یا غیر فعال تولیدی با تسهیلات بانکی فعال شدهاند، گفت: ما اگر در کنار یکدیگر باشیم میتوانیم هم تولید را به حرکت درآورده، هم اشتغال ایجاد کنیم و صادرات را افزایش دهیم.
روحانی افزود: ما توانستیم در مدت زمان کوتاهی پس از رفع تحریم های نفتی به شرایط گذشته خود در اوپک باز گردیم و این نشان میدهد که قدرت و توان لازم را داریم.
رییس جمهور با اشاره به اینکه تا پیش از دولت یازدهم به ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده و در دولت یازدهم تا به امروز به ۹ هزار روستای دیگر گازرسانی صورت گرفته، گفت: ما باید خود را برای جهش در خدمت رسانی و حرکت بزرگتر در سالهای پیش رو آماده کنیم.
روحانی با بیان اینکه خداوند منابع و استعدادهای خوبی به ما اعطا کرده است، گفت: انشاءالله سال ۹۶ سال تولید، اشتغال، همدلی، انسجام و مشارکت و حضور سیاسی پرشور مردم برای تعیین سرنوشت کشورشان خواهد بود.
رییس جمهور در ابتدای این نشست نیز با تبریک نوروز و ایام شادکامی، اتحاد، وحدت و همبستگی به ملت ایران و آنهایی که در طول قرنها با نوروز پیوند داشتند، گفت: از خداوند متعال سالی توأم با صحت، سلامتی، پیشرفت، انسجام ملی و پایداری در امنیت کشور و رفاه مادی و سرمایه معنوی را میطلبیم و امیدواریم ملت ایران روز به روز سربلند تر و پرافتخارتر از گذشته باشد.
روحانی با اشاره به اینکه خوشحالم در آغازین روزهای سال ۹۶ در محضر مردم خونگرم، صمیمی و دلاور استان خراسان جنوبی و مرزداران عزیز شرق کشور هستم، گفت: روزهای بسیار مهم و سرنوشتسازی در طول سه و نیم سال اخیر بر ما گذشت که حاصل مجموعه تلاش دولت و نتیجه آن در پیشگاه ملت قرار دارد.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه صندوق آراء بهترین وسیله برای رقم زدن سرنوشت یک ملت است، افزود: در واقع لیله القدر کشور و قوه مجریه پای صندوق آراء مشخص میشود و همه باید به صندوق رأی و صف مقدس ایستادن برای رأی دادن احترام بگذارند.
دکتر روحانی گفت: همانطور که صف نماز، مورد احترام و مقدس است، صف رأی هم به نوعی عبادت در راه خداست و مقدس است، چرا که خداوند ما را سفارش کرده تا امانت را به بهترین افراد تحویل دهیم.
رییس جمهور گفت: خداوند را شاکرم در دولت یازدهم هر چه توان داشتیم، بکار گرفتیم و به دنبال این بودیم که امانت مردم که همان کشور، عزت، معنویت و آرامش و زندگی بهتر مردم بود را به درستی حفظ کنیم و امانتدار خوبی در پیشگاه ملت باشیم.
دکتر روحانی اظهار داشت: تلاش ما این بود که هیچگاه دروغ نگفته و واقعیتها را در محضر ملت بیان کنیم و اگر نتوانستیم کاری را انجام داده یا کاری را با نقص به انجام برسانیم نیز به مردم گفته و از آنان عذرخواهی کنیم، چرا که معتقدیم که اگر روزی شکر نعمت را بجا نیاوریم و واقعیت را برای مردم نگوییم، خداوند نه تنها رحمت خود را از ما سلب میکند، بلکه تاریخ، ملتها، نسلها و آیندگان به ما میگویند که چرا در برابر بزرگی ملت، شکرگزار نبوده اید.
روحانی با اشاره به اینکه مشکلاتی در مسیر اداره کشور و زندگی مردم وجود دارد، گفت: زندگی و مسیر دنیا توأم با سختیها و مشکلات است و اگر بتوانیم مشکلات را کاسته و قدمی رو به جلو برداریم، مشخص میشود که راه ما درست است، اما اگر به گونهای اقدام کنیم که مشکلات بیشتر شود، مسیر را به درستی نرفتهایم.
رییس جمهور افزود: ما همه دست به دست هم دادیم و تلاش کردیم تا سایه شوم جنگ را از سر کشور دور کنیم.
رییس جمهور در عین حال تأکید کرد: ما از میدان رزم نمیهراسیم چرا که ملت ما در ۸ سال دفاع مقدس، نشان داد که در برابر متجاوز با همه قدرت ایستاده و دست او را قطع میکند.
روحانی با بیان اینکه امروز جهان سرنوشت ملت ایران و سرنوشت صدام متجاوز را پیش روی خود دارد، گفت: ما مردمی نیستیم که بخواهیم از خرد، تدبیر و عقلانیت فاصله گرفته و افراد زورمند و جنگ طلبی را که در دنیا خوی تجاوزگری دارند، بیجهت تحریک کنیم.
رییس جمهور اظهار داشت: ما باید شرایط را برای آرامش، آماده کنیم اما در عین حال در برابر دشمن هم نباید بهراسیم و عزتمندانه سخن گفته و از منافع ملی خود دفاع کنیم.
روحانی گفت: ما به حول و قوه الهی و با هدایتهای مقام معظم رهبری و حمایتهای مردم توانستیم غول تحریمی که بالا سر مردم بود و میخواست ملت ایران را همچنان در محاصره نگه دارد از بین ببریم و این در حالی است که در آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نسبت به حصر ایران تصریح شده بود.
رییس جمهور با اشاره به تحریم نفتی ایران و اینکه فروش نفت کشور به یک میلیون بشکه محدود شده بود، گفت: برخی در آن دوران اعلام کردند که ما تحریم را دور می زنیم و نتیجه آن این شد که برخی نفت را بردند، دادند و خوردند که رقم آن بالغ بر میلیاردها دلار بوده است.
روحانی ادامه داد: ما نمیگوییم که این پول را شما به مردم بازگردانید اما لااقل کسی پیدا شود و بگوید که این پول چه شده و دست چه کسی است؟
رییس جمهور با بیان اینکه در دوران تحریم تجهیزاتی برای صنعت نفت کشور خریداری شد که امروز به واسطه برجام این تجهیزات را میتوانیم حتی به یک دهم قیمت خریداری کنیم، گفت: ما خواستار عزت مردم هستیم، اما آیا، عزت به این است که ما آزاد نباشیم که نفت خود را چگونه و به چه کشوری بفروشیم؟
روحانی گفت: در دوران گذشته برای خرید اجناس مجبور بودیم از طریق صرافها پول را جابجا کنیم و در حقیقت با این اقدامات به روشهای دوران قاجار برگشتیم، اما امروز از آن شرایط نجات یافتیم و این بخاطر به صحنه آمدن ملت در خرداد ۹۲ بود و اینکه مردم خواستند که این اتفاق بیفتد.
رییس جمهور افزود: در گذشته ایران در شورای امنیت سازمان ملل، البته به دروغ به عنوان تهدیدکننده امنیت و صلح جهانی شناخته میشد و آنها بر اساس این تابلوی دروغ، قطعنامه و تحریمهای فراوانی علیه ملت اعمال کردند، اما امروز همان شورای امنیت میگوید، ایران کشوری است که باید با او در همه زمینهها حتی فناوری هستهای همکاری شود.
پیش از سخنان رییس جمهور استاندار خراسان جنوبی گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی در این استان در راستای تحقق وعدههای دولت تدبیر و امید و ارایه خدمات به مردم ارایه کرد.
همچنین امام جمعه بیرجند و جمعی از نخبگان و فرهیختگان این استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پیرامون موضوعات و مسایل مختلف استان خراسان جنوبی پرداختند.
مهیا کردن زیرساختها برای توسعه بیش از پیش استان، سیاستگذاری برای جذب سرمایهگذاران، رفع بحران منابع آب، برطرف کردن مشکلات بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی، توجه به سلامت و درمان مردم بویژه در مناطق محروم، تجلیل از اقدام دولت در به ثمر رساندن برجام و تلاش در راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که سخنرانان در این دیدار بیان کردند.
روحانی در دیدار با جمعی از جوانان و نخبگان خراسان جنوبی:
با برجام از روش های دوران قاجار نجات یافتیم!
رییس جمهور گفت: در دوران گذشته برای خرید اجناس مجبور بودیم از طریق صرافها پول را جابجا کنیم و در حقیقت با این اقدامات به روشهای دوران قاجار برگشتیم، اما امروز از آن شرایط نجات یافتیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ریاست جمهوری، حسن روحانی شامگاه چهارشنبه و در دیدار صمیمی با جمعی از جوانان و نخبگان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی استان خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال»، گفت: اشتغال اساس حرکت زندگی و بیکاری سرآغاز تمام مفسدههاست و ما باید در اولویت همه برنامه ها، برای جوانانمان اشتغال ایجاد کنیم.
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