با برجام از روش های دوران قاجار نجات یافتیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ریاست جمهوری، حسن روحانی شامگاه چهارشنبه و در دیدار صمیمی با جمعی از جوانان و ‏نخبگان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی استان خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به نامگذاری ‏سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال»، گفت: اشتغال اساس حرکت ‏زندگی و بیکاری سرآغاز تمام مفسده‌هاست و ما باید در اولویت همه برنامه ها، برای جوانان‌مان اشتغال ایجاد کنیم.‏

رییس‌ جمهور ادامه داد: براساس آمار رسمی کشور، میزان اشتغال خالص در کشور از سال ۸۶ تا ۹۰ حدود ‏سالانه ۱۴ هزار نفر بوده در حالی که در آن دوران بهترین درآمد نفتی را داشته ایم، اما امروز اشتغال به نقطه‌ای ‏رسیده که سال های اخیر بیش از ۷۰۰ هزار نفر اشتغال در کشور بوجود آمده است.‏

روحانی افزود: تعداد افراد جویای کار در سال ۹۵ با رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، رقمی بی‌سابقه ‏است و این به معنای افزایش امید در میان جوانان برای کار است.

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه امروز حدود ۵ میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که تمام آنها پس از فارغ ‏التحصیلی خواستار شغل مناسب با تحصیلات و موقعیت اجتماعی‌شان هستند، گفت: باوجود تلاش دولت در ‏ایجاد اشتغال در کشور، آمار بیکاری بخاطر افزایش وجود افراد جویای کار بالاست.

روحانی گفت: اگر می‌خواهیم برای کشور عزت ایجاد شود، باید در راستای توسعه اشتغال و آماده کردن ‏زیرساخت‌ها و جذب سرمایه تلاش کنیم.‏

رییس‌ جمهور با بیان اینکه در سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات، آی تی و فضای مجازی ۱۰۰ هزار ‏شغل خالص در کشور ایجاد شده، گفت: امسال شورای عالی اشتغال در اوایل سال تشکیل و اولین ‏جلسه دولت پس از تعطیلات هم به موضوع اشتغال اختصاص خواهد داشت، چرا که باید فضاها را بیش از ‏پیش برای اشتغال جوانان آماده کنیم.‏

دکتر روحانی ادامه داد: نباید سر مسایل جزیی سخت‌گیری و به خاطر این جمله و آن جمله ،جنجال به ‏پا کنیم بلکه همه باید احساس برادری کرده و غمخوار هم باشیم و به مشکلات رسیدگی کنیم.‏

رییس‌ جمهور با بیان اینکه حادثه از دست دادن آتش‌نشانان موضوعی دردناک برای ملت ایران در سال ‏گذشته بود، گفت: ملت در همدلی و همدردی با خانواده آنان صحنه‌های زیبایی را بوجود آوردند و همینطور ‏پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که سرمایه بزرگ سیاسی، دینی و فرهنگی ملت ایران بود، مردم ‏با اجتماع عظیم خود که پس از رحلت امام (ره) در کشور بی‌نظیر بود، صحنه‌های زیبایی از همدلی را آفریدند.‏

روحانی تأکید کرد: ما زمانی که قدرشناسی را از سوی مردم می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که مردم بخاطر از ‏دست دادن یک سرمایه بزرگ، که البته برخی دانسته و ندانسته به او ظلم کردند، هشیار و بیدار هستند، این ‏قدرشناسی در کنار آن آلام و غم‌ها، مرهمی بزرگ است.‏

رییس‌ جمهور گفت: ما باید دست به دست هم داده و مشکلات کشور را حل و فصل کنیم و به حول و قوه ‏الهی امسال، آمار اشتغال ما از تمام سال‌های ایران بیشتر خواهد بود.‏

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه با شعار تنها، عزت بوجود نمی‌آید، گفت: باید در عمل دست به دست هم داده و ‏در کنار یکدیگر عزت بیافرینیم.‏

رییس‌ جمهور با بیان اینکه امسال برای اولین بار در پارس جنوبی در برداشت گاز از میادین مشترک، نسبت ‏به دیگران پیشی می‌گیریم و این عزتی برای مردم است، گفت: اگر بتوانیم از حقوق مردم به خوبی دفاع کنیم ‏توانسته‌ایم عزت ملت را ارتقاء بخشیم.‏

روحانی توسعه شبکه ریلی، گسترش حمل و نقل و تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی کشور در راستای ‏عزت ملت ایران برشمرد و گفت: ما باید زندگی مردم را به سوی تولید به حرکت درآوریم و در این راستا ‏بانک‌ها نیز باید به میدان آمده و با فاصله گرفتن از برخی از اموری که در شأنشان نیست، واسطه خوبی بین مردم ‏و تولید باشند.‏

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم ۲۴ هزار واحد نیمه فعال و یا غیر فعال تولیدی با تسهیلات بانکی ‏فعال شده‌اند، گفت: ما اگر در کنار یکدیگر باشیم می‌توانیم هم تولید را به حرکت درآورده، هم اشتغال ایجاد کنیم و صادرات را ‏افزایش دهیم.‏

روحانی افزود: ما توانستیم در مدت زمان کوتاهی پس از رفع تحریم های نفتی به شرایط گذشته خود ‏در اوپک باز گردیم و این نشان می‌دهد که قدرت و توان لازم را داریم.‏

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه تا پیش از دولت یازدهم به ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده و در دولت یازدهم ‏تا به امروز به ۹ هزار روستای دیگر گازرسانی صورت گرفته، گفت: ما باید خود را برای جهش در خدمت رسانی و حرکت بزرگتر در سال‌های ‏پیش رو آماده کنیم.‏

روحانی با بیان اینکه خداوند منابع و استعدادهای خوبی به ما اعطا کرده است، گفت: ان‌شاء‌الله سال ۹۶ ‏سال تولید، اشتغال، همدلی، انسجام و مشارکت و حضور سیاسی پرشور مردم برای تعیین سرنوشت ‏کشورشان خواهد بود.‏

رییس‌ جمهور در ابتدای این نشست نیز با تبریک نوروز و ایام شادکامی، اتحاد، وحدت و همبستگی به ملت ‏ایران و آنهایی که در طول قرن‌ها با نوروز پیوند داشتند، گفت: از خداوند متعال سالی توأم با صحت، سلامتی، ‏پیشرفت، انسجام ملی و پایداری در امنیت کشور و رفاه مادی و سرمایه معنوی را می‌طلبیم و امیدواریم ملت ‏ایران روز به روز سربلند تر و پرافتخارتر از گذشته باشد.‏

روحانی با اشاره به اینکه خوشحالم در آغازین روزهای سال ۹۶ در محضر مردم خونگرم، صمیمی و ‏دلاور استان خراسان جنوبی و مرزداران عزیز شرق کشور هستم، گفت: روزهای بسیار مهم و سرنوشت‌سازی ‏در طول سه و نیم سال اخیر بر ما گذشت که حاصل مجموعه تلاش دولت و نتیجه آن در پیشگاه ملت قرار دارد.

رییس‌ جمهور با تأکید بر اینکه صندوق آراء بهترین وسیله برای رقم زدن سرنوشت یک ملت است، ‏افزود: در واقع لیله القدر کشور و قوه مجریه پای صندوق آراء مشخص می‌شود و همه باید به صندوق رأی ‏و صف مقدس ایستادن برای رأی دادن احترام بگذارند.‏

دکتر روحانی گفت: همانطور که صف نماز، مورد احترام و مقدس است، صف رأی هم به نوعی عبادت در ‏راه خداست و مقدس است، چرا که خداوند ما را سفارش کرده تا امانت را به بهترین افراد تحویل دهیم.‏

رییس‌ جمهور گفت: خداوند را شاکرم ‏در دولت یازدهم هر چه توان داشتیم، بکار گرفتیم و به دنبال این بودیم که امانت مردم که همان کشور، عزت، ‏معنویت و آرامش و زندگی بهتر مردم بود را به درستی حفظ کنیم و امانت‌دار خوبی در پیشگاه ملت باشیم.‏

دکتر روحانی اظهار داشت: تلاش ما این بود که هیچگاه دروغ نگفته و واقعیت‌ها را در محضر ملت بیان کنیم ‏و اگر نتوانستیم کاری را انجام داده یا کاری را با نقص به انجام برسانیم نیز به مردم گفته و از آنان عذرخواهی ‏کنیم، چرا که معتقدیم که اگر روزی شکر نعمت را بجا نیاوریم و واقعیت را برای مردم نگوییم، خداوند نه ‏تنها رحمت خود را از ما سلب می‌کند، بلکه تاریخ، ملت‌ها، نسل‌ها و آیندگان به ما می‌گویند که چرا در برابر ‏بزرگی ملت، شکرگزار نبوده اید.‏

روحانی با اشاره به اینکه مشکلاتی در مسیر اداره کشور و زندگی مردم وجود دارد، گفت: ‏زندگی و مسیر دنیا توأم با سختی‌ها و مشکلات است و اگر بتوانیم مشکلات را کاسته و قدمی رو به جلو ‏برداریم، مشخص می‌شود که راه ما درست است، اما اگر به گونه‌ای اقدام کنیم که مشکلات بیشتر شود، مسیر ‏را به درستی نرفته‌ایم.‏

رییس‌ جمهور افزود: ما همه دست به دست هم دادیم و تلاش کردیم تا سایه شوم جنگ را از سر ‏کشور دور کنیم.‏

رییس‌ جمهور در عین حال تأکید کرد: ما از میدان رزم نمی‌هراسیم چرا که ملت ما در ۸ سال دفاع مقدس، ‏نشان داد که در برابر متجاوز با همه قدرت ایستاده و دست او را قطع می‌کند.‏

روحانی با بیان اینکه امروز جهان سرنوشت ملت ایران و سرنوشت صدام متجاوز را پیش روی خود ‏دارد، گفت: ما مردمی نیستیم که بخواهیم از خرد، تدبیر و عقلانیت فاصله گرفته و افراد زورمند و جنگ طلبی ‏را که در دنیا خوی تجاوزگری دارند، بی‌جهت تحریک کنیم.‏

رییس‌ جمهور اظهار داشت: ما باید شرایط را برای آرامش، آماده‌ کنیم اما در عین حال در برابر دشمن هم ‏نباید بهراسیم و عزتمندانه سخن گفته و از منافع ملی خود دفاع کنیم.‏

روحانی گفت: ما به حول و قوه الهی و با هدایت‌های مقام معظم رهبری و حمایت‌های مردم توانستیم ‏غول تحریمی که بالا سر مردم بود و می‌خواست ملت ایران را همچنان در محاصره نگه دارد از بین ببریم و این در ‏حالی است که در آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نسبت به حصر ایران تصریح شده بود.‏

رییس‌ جمهور با اشاره به تحریم نفتی ایران و اینکه فروش نفت کشور به یک میلیون بشکه محدود شده بود، ‏گفت: برخی در آن دوران اعلام کردند که ما تحریم را دور می زنیم و نتیجه آن این شد که برخی نفت را بردند، دادند و ‏خوردند که رقم آن بالغ بر میلیاردها دلار بوده است.‏

روحانی ادامه داد: ما نمی‌گوییم که این پول را شما به مردم بازگردانید اما لااقل کسی پیدا شود و بگوید که این پول ‏چه شده و دست چه کسی است؟

رییس‌ جمهور با بیان اینکه در دوران تحریم تجهیزاتی برای صنعت نفت کشور خریداری شد که امروز به ‏واسطه برجام این تجهیزات را می‌توانیم حتی به یک دهم قیمت خریداری کنیم، گفت: ما خواستار عزت مردم ‏هستیم، اما آیا، عزت به این است که ما آزاد نباشیم که نفت خود را چگونه و به چه کشوری بفروشیم؟

روحانی گفت: ‏در دوران گذشته برای خرید اجناس مجبور بودیم از طریق صراف‌ها پول را جابجا کنیم و در حقیقت با این ‏اقدامات به روشهای دوران قاجار برگشتیم، اما امروز از آن شرایط نجات یافتیم و این بخاطر به صحنه آمدن ملت در ‏خرداد ۹۲ بود و اینکه مردم خواستند که این اتفاق بیفتد.‏

رییس‌ جمهور افزود: در گذشته ایران در شورای امنیت سازمان ملل، البته به دروغ به عنوان تهدیدکننده امنیت ‏و صلح جهانی شناخته می‌شد و آنها بر اساس این تابلوی دروغ، قطعنامه و تحریم‌های فراوانی علیه ملت ‏اعمال کردند، اما امروز همان شورای امنیت می‌گوید، ایران کشوری است که باید با او در همه زمینه‌ها حتی ‏فناوری هسته‌ای همکاری شود.‏

پیش از سخنان رییس‌ جمهور استاندار خراسان جنوبی گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این استان ‏در راستای تحقق وعده‌های دولت تدبیر و امید و ارایه خدمات به مردم ارایه کرد.

همچنین امام جمعه بیرجند و جمعی از نخبگان و فرهیختگان این استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های ‏خود پیرامون موضوعات و مسایل مختلف استان خراسان جنوبی پرداختند.‏

مهیا کردن زیرساخت‌ها برای توسعه بیش از پیش استان، سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران، رفع ‏بحران منابع آب، برطرف کردن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی، توجه به سلامت و درمان مردم ‏بویژه در مناطق محروم، تجلیل از اقدام دولت در به ثمر رساندن برجام و تلاش در راستای کاهش تورم و ‏افزایش رشد اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که سخنرانان در این دیدار بیان کردند.‏