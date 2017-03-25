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۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

فوتبال قابل پیش بینی نیست؛

دیدار با چین سرنوشت ایران را رقم می زند/ هنوز کار تمام نشده است

دیدار با چین سرنوشت ایران را رقم می زند/ هنوز کار تمام نشده است

هرچند تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی چهار امتیاز اختلاف دارد اما هنوز تا صعود به جام جهانی راه زیادی باقی مانده و کار تمام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از پیشکسوتان و کارشناسان با توجه به فاصله چهار امتیازی ایران با نزدیک ترین تیم که کره جنوبی باشد تصور می کنند که کار تمام است اما واقعیت در فوتبال امروز دنیا این نیست و تا زمانی که به جام جهانی روسیه صعود نکرده ایم نمی توانیم قطعا آن را انجام شده بدانیم و تصور کنیم که می توانیم از همین امروز به روسیه سلام بدهیم.

برای این کار باید حداقل تا روز دیدار با چین و دیدن نتایج صبر کنیم و شاید آن روز سلام دادن اتفاق خوبی باشد.

هر اتفاق غیرمنتظره ای می تواند در دنیای فوتبال رخ دهد. چین می تواند ما را شکست دهد، کره ما را ببرد و حتی سوریه همانطور که در دور رفت متوقف‌مان کرد، متوقفمان کند. باید حتما تا ثانیه آخر مثل همه روزهای قبلی بجنگیم و جلو برویم.

کد مطلب 3938183

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
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      آفرین ..همیشه تحلیل های شما رو میخونم واقع بینانه و متفاوت نسبت به سایت های دیگر هست
    • سام GB ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
      0 0
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      ایران اگه ببره ، و کره و ازبک هم ببازن ایران صعودش حتمی میشه

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