دیدار با چین سرنوشت ایران را رقم می زند/ هنوز کار تمام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از پیشکسوتان و کارشناسان با توجه به فاصله چهار امتیازی ایران با نزدیک ترین تیم که کره جنوبی باشد تصور می کنند که کار تمام است اما واقعیت در فوتبال امروز دنیا این نیست و تا زمانی که به جام جهانی روسیه صعود نکرده ایم نمی توانیم قطعا آن را انجام شده بدانیم و تصور کنیم که می توانیم از همین امروز به روسیه سلام بدهیم.

برای این کار باید حداقل تا روز دیدار با چین و دیدن نتایج صبر کنیم و شاید آن روز سلام دادن اتفاق خوبی باشد.

هر اتفاق غیرمنتظره ای می تواند در دنیای فوتبال رخ دهد. چین می تواند ما را شکست دهد، کره ما را ببرد و حتی سوریه همانطور که در دور رفت متوقف‌مان کرد، متوقفمان کند. باید حتما تا ثانیه آخر مثل همه روزهای قبلی بجنگیم و جلو برویم.