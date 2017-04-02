خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: جمعیتی از موجودات فضایی بدریخت به زمین مهاجرت کرده‌اند و در حال اذیت و آزار ساکنان زمین هستند. همه از دست این موجودات عاصی شده‌اند و در شهر به ‌دنبال یک «مرد» می‌گردند تا به این آزارها پایان دهد. این تمام انگیزه و بهانه‌ای است که یک گیمر برای ورود به دنیای جذاب و پرهیجان «کیوبنگ» نیازمند آن است!

سازندگان این بازی که در اسفندماه سال ۹۵ و در ششمین جشنواره بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران توانست عنوان برترین بازی اکشن سال را از آن خود کند، در طراحی و فضاسازی یک بازی موبایلی تمام توان خود را صرف کرده و محصولی را ارائه کرده‌اند که در قیاس با نمونه‌های داخلی و حتی برخی بازی‌های خارجی، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

کیوبنگ یک بازی اکشن است که گیمر در آن باید موج ورود ناتمام فضایی‌ها به زمین را مهار کند و فضای داستان به‌گونه‌ای طراحی شده که کاراکتر اصلی یا همان گیمر گویی تا پای جان برای نجات جهان باید ایستادگی کند.

گیم‌پلی و داستانی که قرار است به واسطه آن دست به هدایت کاراکترها بزنید در این بازی بسیاری ساده طراحی شده و عملا مانند ساده‌ترین نمونه‌های موفق دیگر در صنعت گیم جهان همچون «subway surfer» اینجا هم قرار نیست شما ماجرای پیچیده‌ای را دنبال و یا سر از داستان خاصی دربیاورید، فقط باید به خود اجازه دهید با قرار گرفتن در جریان هیجان بازی، افزایش آدرنالین را در خون خود تجربه کنید!

چیزی که شما را مجبور می‌کند به بازی «کیوبنگ» ادامه دهید در واقه این است که این بازی به اندازه کافی محتوای سرگرم کننده برای مسیر شما طراحی کرده و در طول بازی می‌توانید با ارتقا امکانات در اختیار قهرمان اصلی، فضاهای تازه‌ای را تجربه کنید.

شخصیت‌ها و فضای پیرامونی هم در این بازی به صورت کمیک و اغراق شده طراحی شده است و همین نکته کمک می‌کند تا از نظر بصری هم بازی جذابیت بالایی برای گیمر داشته باشد.