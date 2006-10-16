بررسي تحولات خاورميانه و ايران در نشست اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر، وزراي امورخارجه 25 كشور عضو اتحاديه اروپا روز سه شنبه با توجه به موضوع هسته اي ايران در نظر دارند به تلاش هاي خود براي يافتن يك راهكار مسالمت آميز ادامه دهند .

وزراي امورخارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بار ديگر با ابراز تاسف از عدم پذيرش بسته پيشنهادي غرب از سوي ايران قصد دارند بار ديگر تاكيد كنند كه اين پيشنهادها همچنان به قوت خود باقي هستند .

بر اساس اعلام منابع ديپلماتيك در اتحاديه اروپا، وزراي امورخارجه همچنين سعي دارند علاوه بر اين درباره اوضاع خاورميانه ، بحران هسته اي كره شمالي ، سودان و گرجستان نيز گفتگوهايي را انجام دهند .

اتحاديه اروپا درباره خاورميانه در نظر دارد حمايت خود را از اقدامات اخير ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در جهت تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين اعلام كنند .

آنها همچنين با ابراز نگراني دوباره از آزمايش هسته اي كره شمالي، راههاي برخورد با اين كشور را بررسي مي كنند .

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا همچنين تحولات لبنان را نيز به بحث و تبادل نظر خواهند گذاشت .

اين در حالي است كه وزراي امورخارجه اتحاديه امروز و در اولين روز از نشست خود در لوكزامبورگ با حضور وزير امور خارجه تركيه درباره عضويت آنكارا در اين اتحاديه به بحث و گفتگو مي پردازند .