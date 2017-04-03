افشاگری جدید کاخ سفید از ارتباطات «فلین» و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید مدارکی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مایکل فلین مشاور امنیت ملی برکنار شده دونالد ترامپ، مبالغی از تلویزیون دولتی روسیه دریافت کرده است.

فلین دریافت این مبالغ را در پیش نویس اظهارنامه مالیاتی خود نیاورده است.

در این مدارک، شماری از سخنرانی های مایکل فلین برای شخصیت‌های حقوقی روسی، از جمله تلویزیون دولتی روسیه «راشا تودی»، آمده که پیش از این مطرح نشده بود.

مقدار این دریافتی ها مشخص نیست و در فهرستی با عنوان «بیش از ۵ هزار دلار در سال» قرار گرفته است.

در همین رابطه یک نماینده دموکرات از مریلند گفت: دریافت پول از تلویزیون دولتی روسیه، برخلاف قوانین ایالات متحده است. این قوانین به مقامات نظامی بازنشسته آن کشور اجازه نمی‌دهد هدیه‌ای از سوی قدرت های خارجی دریافت کنند.

مایکل فلین، ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد تماس هایش با سفیر روسیه، از سمت دولتی خود کناره گیری کرد.

این در حالی است که مایکل فلین به مسئولان تحقیق درباره ارتباطات احتمالی بین اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ و روسیه، گفته بود که در برابر برخورداری از مصونیت، به پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز با تاکید بر اینکه درخواست مصونیت حق مشاور سابقش است، رسانه‌ها و اعضای حزب دموکرات را به جوسازی متهم کرد.