رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیتش برای فصل آینده مسابقات لیگ برتر فوتسال بعد از قهرمانی با تیم گیتی پسند اصفهان گفت: صحبتهایی با باشگاه داشته ام و برنامه ام را هم ارائه کرده ام. منتظرم تا باشگاه جلسات مربوط به بودجه و مصوبات مالی را برگزار کند.

وی افزود: قطعا تیم ما برای فصل بعد تقویت خواهد شد. ما هم باید از عنوان قهرمانی خود در لیگ دفاع کنیم و هم نماینده ایران در مسابقات آسیایی هستیم. سعی بر این است که باتوجه به شناخت نقاط ضعف و قوت، در جذب بازیکن، شروع تمرینات و برنامه های آماده سازی قدرتمند عمل کنیم.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند درباره میزان تغییرات تیمش برای فصل آینده تاکید کرد: تیم ما ۴۰ تا ۵۰ درصد تغییرات خواهد داشت. از یکسال و نیم پیش که به گیتی پسند آمدم، نیاز به ایجاد تغییراتی در این تیم بود که آنرا از سال قبل شروع کردیم و این روند برای بهبود شرایط تیم ادامه خواهد یافت. در بخش بازیکن خارجی هم به دنبال نفراتی هستیم که بتوانند بیشتر به ما کمک کنند.

لک در خصوص وضعیت مهدی جاوید که از این تیم کنارگذاشته شده است، تصریح کرد: بعد از اتفاقات سال گذشته، جاوید از گیتی پسند جدا شد. به هرحال قرار نیست اگر من در گیتی پسند باشم، مهدی هم بماند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از کیفیت بازیکنان برزیلی فصل قبل رضایت داشتید؟ گفت: «مورنو» رفته رفته بهتر شد ولی دنبال این هستیم که بازیکنان با کیفیت تری بگیریم. دو خارجی دیگر مدنظرم هستند و آنها را به باشگاه معرفی کرده ام که کیفیت بالاتری دارند.