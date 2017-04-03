جو پشی هم به فیلم اسکورسیزی پیوست/ آل پاچینو در راس گانگسترها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جو پشی پس از انکار بسیار درنهایت پذیرفت تا یکی از بازیگران فیلم «ایرلندی» اسکورسیزی باشد.
بازیگر اسکاری فیلم «رفقای خوب» از دهه ۱۹۹۰ تقریبا بازنشسته شده و پس از مدتها در سال ۲۰۱۵ صدای او در یک فیلم انیمیشن شنیده شد. وی از سال ۲۰۱۰ که نقشی کوتاه در یک فیلم کمدی داشت، در فیلمی بازی نکرده و فیلمی که دنیرو سال ۲۰۰۶ با عنوان «چوپان خوب» کارگردانی کرد، تنها فیلم جدی او بود.
اما به گفته تما شونمیکر تدوینگری که سالهاست با اسکورسیزی همکاری میکند، او قرار است در فیلم گانگستری «ایرلندی» هم بازی کند.
این تدوینگر با اشاره به فیلم «سکوت» جدیدترین ساخته کارگردان نامدار سینما افزود: اسکورسیزی دوست دارد فیلمهای بیشتری شبیه «ایرلندی» با تمرکز بر مسایل روحی، پایهای و تاثیرگذار بسازد، اما نه این که در قرن هفدهم ژاپن بگذرد.
وی افزود قطعا فیلم بعدی اسکورسیزی «ایرلندی» است که با بازی رابرت دنیرو، آل پاچینو و جو پشی ساخته میشود.
امتیاز این فیلم در اختیار نتفلیکس است و سالهاست که درباره ساخت آن صحبت شده است.
نزدیک به یک سال پیش اسکورسیزی اعلام کرد قصد دارد این فیلم را با بازی یک گروه از بازیگران سرشناس بسازد.
انتظار می رود این فیلم سال ۲۰۱۹ اکران شود.
این پروژه نخستین همکاری مجدد دنیرو و اسکورسیزی پس از ساخت فیلم «کازینو» در سال ۱۹۹۵ خواهد بود. همکاری طولانی مدت این دو در دهه ۱۹۷۰ منجر به ساخته شدن فیلمهایی چون «خیابانهای پایین شهر»، «راننده تاکسی»، «گاو خشمگین»، «تنگه وحشت» و «رفقای خوب» شد.
استیو زیلان فیلمنامه نویس مشهور که فیلمنامه «دار و دسته نیویورکی» اسکورسیزی را نوشته بود، فیلمنامه این فیلم را بر مبنای کتاب «شنیدم خانهها را رنگ میکنی» نوشته چارلز برنت نوشته است. فرانک شیران ظرف پنج سال مصاحبهای که با نویسنده کتاب انجام داد اعتراف کرد که بیش از بیست و پنج نفر را برای دوستش و رییس جنایتکاران جیمی هوفا کشته است.
گفته میشود احتمالا آل پاچینو در نقش هوفا اولین همکاری خود با اسکورسیزی را تجربه میکند.
دنیرو که تابستان پیش در جشنوارهای سینمایی حضور یافته بود در حالی که با پشی روی سن حاضر شده بود گفت: من و مارتی میخواهیم با هم در یک فیلم دیگر همکاری داشته باشیم و فکر میکنم این فیلم به نوعی یک تالار مشاهیر باشد.
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