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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

مقدماتی جام ملت‌های بانوان آسیا؛

شکست تیم ملی فوتبال بانوان ایران مقابل میانمار

شکست تیم ملی فوتبال بانوان ایران مقابل میانمار

تیم ملی فوتبال بانوان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل میانمار شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دیدار تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان از سری رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل میانمار ظهر امروز دوشنبه با قضاوت تیم داوری از چین برگزار شد و در نهایت تیم ایران با دو گل این مسابقه را واگذار کرد.

تیم ملی ایران با ترکیب الهام عنافچه، کویستان خسروی، زهرا قنبری، افسانه چترنور، شبنم بهشت، سارا قمی، فروغ موری (فاطمه قاسمی دقیقه ۴۱)، پروین فرهادی (کوثر کمالی ۴۶)، سمانه چهکندی (سارا ظهرابی ۶۶)، فاطمه  گرایلی و مریم  یکتایی امروز به مصاف میانمار رفت.

فاطمه قاسمی در دقیقه ۸۲ از داور این دیدار کارت زرد دریافت کرد.

کین لیانگ به عنوان داور وسط و چوی یونگمی و فانگ یان به عنوان کمک های اول و دوم این دیدار را قضاوت کردند.  همچنین سیاو می نیز داور چهارم این بازی بود. کیم سی این از کره جنوبی به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و جاکویی هورفورد از استرالیا به عنوان ناظر داوری در این بازی حضور داشتند.

نمایندگان سفارت ایران در ویتنام امروز در ورزشگاه حضور داشتند و از نزدیک بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با میانمار را تماشا کردند.

کد مطلب 3943529

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