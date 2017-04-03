به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف شهردار پایتخت که در حاشیه مراسم بهره برداری از ۹ پروژه عمرانی سخن می گفت، با بیان آنکه تا پایان فصل بهار چند پروژه مهم و تاثیرگذار عمرانی همچون ادامه بزرگراه شهید حکیم، تونل شهدای غزه، ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، تونل ضربعلی زاده، تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با محور ۴۵ متری شهید باقری و تقاطع غیرهمسطح سه راه باقرشهر تکمیل و آماده بهره برداری خواهند شد، از تلاش برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی ظرف ماه های آینده خبر داد.

قالیباف با ابراز خرسندی از تجهیز مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران به امکانات و فناوری های نوین، پروژه احداث ساختمان جدید این مرکز را پروژه ای حائز اهمیت در جهت ارتقای کیفیت و ایمنی مصالح به کار رفته در پروژه های عمرانی و همچنین کاهش هزینه های اجرایی طرح ها دانست و افزود: در حال حاضر هم تجهیزات این مرکز به روز شده و هم نرم افزار مناسبی برای یکپارچه سازی استفاده از مصالح مصرفی در پروژه های عمرانی شهر تهران تهیه شده است.

وی با اشاره به تاثیر قابل ملاحظه فعالیت مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران بر بهبود محیط زیست شهری، از افزایش دوام روکش آسفالت معابر نسبت به سال های اولیه فعالیت خود در مدیریت شهری پایتخت خبر داد و گفت: با اقداماتی که در راستای بالابردن کیفیت مصالح و آسفالت معابر شهر تهران صورت گرفته است، می توانیم زمان نگهداشت پروژه های روسازی را افزایش دهیم.

شهردار تهران با تاکید براینکه مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران تاثیر بسزایی نیز در استفاده بهتر از مصالح عمرانی در تمام پروژه های پایتخت خواهد داشت، افزود: این مرکز می تواند کمک شایانی نیز به بخش های مطالعاتی کشور کرده و به نوعی یک منبع ارزشمند برای محققان محسوب شود.

قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه احداث تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس فاز نهایی تکمیل دریاچه محسوب می شود، این پروژه را به لحاظ توجه به ملاحظات زیست محیطی، کمک به تلطیف هوا و همچنین غنی سازی اوقات فراغت شهروندان حائز اهمیت دانست و گفت: این تصفیه خانه از ظرفیت بسیار مناسبی برای تصفیه آب دریاچه برخوردار است، به طوری که می تواند حدود شش میلیون مترمکعب آب دریاچه را تصفیه کند.

به گفته شهردار تهران، هم آبی که وارد دریاچه می شود و هم آبی که داخل دریاچه است، توسط تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس تصفیه خواهد شد و از این رو تصفیه خانه هم برای بهبود محیط زیست منطقه و هم ارتقای محیط زیست دریاچه موثر است.