هرگونه مسامحه و نگاه غیربصیر در برابر آمریکا موجب شکست می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی یکی از نامزدهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب برای انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در نشست کمیته اقشار این جبهه اظهار کرد: دوستان ما در جبهه مردمی تصمیم گرفته اند که برای مقابله با تهدیدات مبانی انقلاب اسلامی، حرکت قدرتمندی را شکل بدهند و به وضع موجود نه بگویند.

وی افزود: علی رغم ایراداتی که از سوی دوستانمان به وضعیت حاکم بر کشور گرفته میشود اما این وضعیت پشتیبانان قدرتمندی برای خود دارد.

حاجی بابایی با بیان اینکه بخش اقتصادی برای ما تهدید است گفت: رونق اقتصادی، رفع رکود شامل استقلال سرمایه گذاری و بهره وری و بهبود فضای کسب و کار از جمله مقولات مهمی است که باید به آن توجه شود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به موضوع عدالت اجتماعی گفت: 6 میلیون نفر عضو کمیته امداد و 4 میلیون نفر عضو بهزیستی با دریافتی ماهانه 200 هزار تومان در شرایط سختی زندگی می کنند.

حاجی بابایی با اشاره به مساله اشرافی گری گفت: در برنامه ششم توسعه ما توانستیم تا 90 درصد در مبارزه با اشرافی گری موفق باشیم. به جز مقام معظم رهبری که برای همه ما روشن است، تمامی مسئولان باید در اتاق های شیشه ای قرار بگیرند و دریافتی هاشان مشخص باشد.

وی با بیان اینکه نباید تصور کنیم اشرافی گری تنها کار رقیب است گفت: اشرافی گری زیر صندلی های خودمان نیز نفوذ داشته است. مبارزه با اشرافی گری باید از سوی همه نیروهای انقلابی به عنوان امری مهم و خواست عمومی مطرح شود.

حاجی بابایی با اشاره به موضع اش نسبت به آمریکا اظهار کرد: امروز دو اردوگاه در دنیا وجود دارد؛ اول اردوگاه ایران و دوم اردوگاه آمریکا و غیر از این دو، اردوگاه دیگری نداریم.

وی با بیان اینکه اردوگاه ایران و امریکا در حال هماورد با یکدیگر هستند گفت: ما با آمریکا جنگ نمی کنیم بلکه در زمینه های تفکر، اندیشه و داشته های قرآنی مان در حال هماورد هستیم و به خاطر همین آمریکا در بسیاری از زمینه ها مجبور به عقب نشینی شده است.

نماینده مجلس اضافه کرد: آمریکا سعی دارد تا با ناکارامدی ما در داخل، ما را ناکارآمد بخواند. ما نباید سر سوزنی در برابر آمریکا احساس سستی کنیم. آمریکا باید همواره مسئولان ما را قدرتمند ببیند.

حاجی بابایی افزود: هرگونه مسامحه و نگاه غیربصیر در برابر آمریکا ما را با شکست های جدی مواجه می کند که در سال های اخیر به وضوح شاهد آن بودیم.