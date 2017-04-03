نشست اقشار مردمی با نامزدهای جبهه مردمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم با منتخبین کمیته اقشار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز در تالار سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این نشست رستم قاسمی، حمیدرضا حاجی بابایی، علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش به عنوان نامزدهای احتمالی جبهه مردمی سخنرانی کرده و به سوالات نمایندگان کمیته های مردمی درباره برنامه های خود برای امور اقتصادی، معیشتی، اشتغال، تولید، خروج از رکود و تورم پاسخ دادند.

همچنین در این نشست رضا روستا آزاد عضو شورای مرکزی جمنا درباره برنامه های این جبهه برای دومین مجمع عمومی جبهه مردمی و سازوکار انتخاب ۵ کاندید نهایی از بین ۱۰نامزد سخنرانی کرد.

به گفته روستا آزاد، ۵ نامزد دیگر جبهه مردمی که ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، پرویز فتاح و سید مصطفی میرسلیم را شامل می شود به دلیل فشردگی برنامه ها موفق به حضور در این برنامه نشدند.

به گزارش مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی پنج شنبه ۱۷ فرودین در شهر آفتاب برگزار خواهد شد و در این مجمع ملی ۵ نامزد نهایی جبهه با رای اعضای مجمع انتخاب خواهد شد.