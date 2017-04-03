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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۴۶

قاسمی واقعه تروریستی «سنت پترزبورگ» را به شدت محکوم کرد

قاسمی واقعه تروریستی «سنت پترزبورگ» را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان واقعه تروریستی «سنت پترزبورگ» روسیه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی ضمن محکومیت شدید واقعه تروریستی متروی سنت پترزبورگ، با ملت و دولت روسیه و بازماندگان این حادثه تاسف‌بار، ابراز همدردی کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت: ایجاد ناامنی و کشتار انسان‌های بی‌گناه، حقارت‌بارترین عمل برای دستیبابی به اهداف سیاسی است که با هر هدف و انگیزه‌ای محکوم و مردود است.

وی افزود: بار دیگر ضرورت مشارکت جمعی بین‌المللی در مقابله جدی با تروریسم را فارغ از انگیزه‌های آن یادآور می‌شویم و معتقدیم که خشکاندن ریشه‌های این جنایات خباثت‌آلود و سبعانه، راهی جز عزم و اراده جدی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و در یک کلمه اجماع بین‌المللی ندارد.

کد مطلب 3943735

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