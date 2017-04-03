قاسمی واقعه تروریستی «سنت پترزبورگ» را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی ضمن محکومیت شدید واقعه تروریستی متروی سنت پترزبورگ، با ملت و دولت روسیه و بازماندگان این حادثه تاسفبار، ابراز همدردی کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت: ایجاد ناامنی و کشتار انسانهای بیگناه، حقارتبارترین عمل برای دستیبابی به اهداف سیاسی است که با هر هدف و انگیزهای محکوم و مردود است.
وی افزود: بار دیگر ضرورت مشارکت جمعی بینالمللی در مقابله جدی با تروریسم را فارغ از انگیزههای آن یادآور میشویم و معتقدیم که خشکاندن ریشههای این جنایات خباثتآلود و سبعانه، راهی جز عزم و اراده جدی همه دولتها و سازمانهای بینالمللی و در یک کلمه اجماع بینالمللی ندارد.
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