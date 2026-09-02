کشف ۱۵۵ قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری ۹۷ نفر در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیرانه امنیت‌گستر، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان خوزستان با تسلط اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی، طرح جمع‌آوری سلاح را به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان به مرحله اجرا درآورد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی سازمان پلیس اطلاعات با کار اطلاعاتی پیچیده و تلاش شبانه‌روزی، موفق شدند ۹۷ نفر از دارندگان سلاح‌های غیرمجاز را در سطح استان شناسایی و طی چند عملیات منسجم و غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در ادامه اظهار کرد: از محل اختفای متهمان، ۱۵۵ قبضه سلاح شامل ۶۰ قبضه سلاح جنگی و ۹۵ قبضه سلاح شکاری به همراه سه هزار و ۷۹۶ فشنگ مربوطه کشف شد.

سردار میرفیضی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تأکید کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از اولویت‌های اصلی پلیس است و با هرگونه اقدام در این زمینه، برابر قانون با شدیدترین برخورد قانونی مواجه خواهد شد.