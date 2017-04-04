شکست بایرن مونیخ در خانه هوفن هایم/ وردربرمن با نوری روی نوار برد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال هوفن هایم و بایرن مونیخ سه شنبه شب دیدار حساس خود را در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای بوندس لیگا برگزار کردند که این بازی با برتری یک بر صفر تیم هوفن هایم خاتمه یافت.

آندره کراماریچ در دقیقه ۲۱ برای تیم هوفن هایم گلزنی کرد. تیم هوفن هایم با این برد ۵۱ امتیازی شد و جایگاه خود را در رده سوم جدول تثبیت کرد. بایرن مونیخ با ۶۵ امتیاز صدرنشین است.

تیم وردربرمن در ادامه نتایج شگفت انگیز خود در هفته های اخیر با هدایت الکساندر نوری توانست مقابل شالکه ۳ بر صفر برنده شود. برمن با این برد ۳۵ امتیازی شد و در رده هشتم جدول ایستاد.

نتایج دیدارهای انجام گرفته به این شرح است:

* وردربرمن ۳ - شالکه صفر

* هوفن هایم یک - بایرن مونیخ صفر

* کلن یک - فرانکفورت صفر

* دورتموند ۳ - هامبورگ صفر