اصلاح طلبان نامزد آلترناتیو معرفی کنند/با روحانی هماهنگ می کنیم

قاسم میرزایی نکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات گزینه‌ پوششی برای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی اصلاح طلبان را قبول ندارم، از نظر من باید در انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان نامزد «آلترناتیو» معرفی کنند نامزدی که بتواند واقعاً جایگزین نامزد اصلی شود که اگر تحت هر شرایطی، اتفاقی افتاد، نفر آلترناتیو بتواند وارد عرصه انتخابات شود.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید اصلاح‌طلبان برای انتخاب گزینه آلترناتیو با هماهنگی آقای روحانی کار کنند، با آقای روحانی مشورت خواهیم کرد تا به جمع‌بندی برسیم؛ آقای روحانی با ارائه گزینه آلترناتیو مخالف نیست.

عضو فراکسیون امید افزود: در جلسات مختلف به این نتیجه رسیده ایم که به گزینه آلترناتیو نیاز داریم، زیرا ممکن است اتفاقی برای گزینه اصلی ما بیفتد که یکی از این اتفاقات، رد صلاحیت گزینه‌های ماست.

میرزایی اظهار داشت: درصورتی که مشخص شود نامزد اصولگرایان برای انتخابات چه کسی است ، اصلاح طلبان می توانند به راحتی استراتژی خود را بنویسند تا با اصولگرایان بازی سیاسی را آغاز کنند اما چون گزینه اصولگرایان مشخص نیست، باید آلترناتیو ارائه کنیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: آقای پزشکیان می‌تواند یکی از گزینه‌های آلترناتیو باشد؛ البته به نظر من آقای پزشکیان قبول نمی کند.