صداوسیما در ایام انتخابات شورآفرینی کند/ پیگیری پروژه فرودگاه قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی صبح پنجشنبه به مناسبت فرا رسیدن سال جدید با حجت الاسلام خلیلی مدیرکل دادگستری استان قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرکل دادگستری استان قم در این دیدار درخصوص مسائل و مشکلات پروژه فرودگاه قم با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار گفت: من درباره این پروژه با وزیر راه صحبت کردم، زیرا با توجه به ظرفیت‌های گردشگری استان قم، این پروژه بسیار مهم است.

در ادامه احمد ذاکری مدیرکل صنعت، معدت و تجارت استان قم نیز گزارشی درباره موانع تولید و رویکرد بانک‌ها در این حوزه تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

امیرهوشنگ طیبی‌نژاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم در دیدار خود با لاریجانی به تشریح فعالیت‌های این شهرک‌ها پرداخت.

امیر عطالله جباری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم نیز در دیدار خود با رئیس نهاد قانونگذاری گزارشی درخصوص وضعیت کتابخانه‌ها، پروژه‌های بازسازی و اجرای طرح‌های جدید برای توسعه این حوزه در سطح استان قم تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

براساس این گزارش، سید محمدتقی سجادی مدیرکل منابع طبیعی استان قم نیز که با دکتر لاریجانی دیدار داشت، گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته برای حفظ و توسعه منابع طبیعی استان به رئیس قوه مقننه کشور ارائه کرد.

افزایش ۸۰ درصدی مخاطبان رادیو

در ادامه لطفی رئیس سازمان صدا و سیما استان قم نیز در دیدار با نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه صدا و سیما قم در سال ۹۵ عملکرد خوبی در جذب مخاطب داشته است، گفت: بخش رادیو در سال گذشته تقویت شد و ۸۰ درصد از مخاطبان در این حوزه افزایش یافت، همچنین در حوزه اعتماد به خبر با ۱۰ درصد افزایش روبرو بودیم.

لاریجانی در این دیدار گفت: با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات وظیفه صدا و سیما سنگین‌تر و پررنگ است، باید در جامعه شورآفرینی کند.

همچنین معرفت رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد این ستاد را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

محسن ربانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در دیدار با رئیس مجلس به ارائه گزارشی درخصوص فعالیت‌های این حوزه پرداخت.

ترویج فرهنگ نماز درگیر مشکلات سخت افزاری نیست

لاریجانی همچنین امروز به مناسبت فرا رسیدن سال جدید با خامه‌یار رئیس ستاد اقامه نماز و عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قم در این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای ترویج فرهنگ نماز و همچنین عملکرد این ستاد در سال ۹۵ درقم ارائه کرد.

حجت الاسلام عباس اسکندری نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی تقدیم رئیس مجلس کرد.

لاریجانی نیز گفت: ترویج فرهنگ نماز مشکلات سخت افراری کمی دارد و برای ترویج نماز بیشتر باید کار فرهنگی شود.

در ادامه این دیدارها، حمید مکارم شیرازی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان قم نیز گزارشی از برنامه‌های این دفتر تقدیم دکتر لاریجانی کرد.

علوی رئیس بنیاد نخبگان استام قم در دیدار نوروزی خود با رئیس نهاد قانونگذاری گزارش عملکرد این بنیاد و همچنین برنامه‌های طراحی شده برای سال جدید را به دکتر لاریجانی تقدیم کرد.

براساس این گزارش سید جواد هاشمی مدیرکل بینیاد شهید و امور ایثارگران، اعتماد مدیرکل راه آهن و بازوند کاویانی مدیرکل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با دکتر لاریجانی دیدار و گزارشی از عملکرد سازمان‌های خود تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کردند.

در ادامه این دیدارها ابوالفضل ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم ضمن دیدار نوروزی خود با رئیس نهاد قانونگذاری کشور، گزارشی از وضعیت مراکز بهداشتی و درمانی، عملکرد و اقدامات صورت گرفته در بخش بهداشت و درمان استان قم و همچنین برخی مسائل مانند بدهی بیمارستان‌ها به بیمه‌ها تقدیم دکتر لاریجانی کرد.

صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم نیز در دیدار خود با لاریجانی به ارائه گزارشی درخصوص پروژه‌های عمرانی استان قم و مشکلات پیش رو پرداخت.

جمالی رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم نیز در این دیدار گزارشی درباره میزان تردد گردشگران نوروزی در استان قم ارائه کرد.

سید حسن هانی طباطبایی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم هم در دیدار خود با رئیس قوه مقننه به تشریح برنامه‌های پیش روی این سازمان برای توسعه و بهبود ارتباطات در استان قم پرداخت.