منطقه آزاد اروند پیشانی بازار ایران به عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شرفی جمعه شب در نشست بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی که با حضور فعالان اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در آبادان و شنیدن و بررسی مسائل و مشکلاتی که مردم به طور شبانه روزی با آن دست و پنچه نرم می کنند، افزود: امید می رود تا ره آورد چنین جلسه ای تخصصی، ارائه راهکارهای خوب و موثر برای رفع مشکلات این شهر و به تبع آن استان و کشور حل کند .

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه برای کاهش موانع ورود به جهانی شدن برای کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته انجام بازی اقتصاد منطقه ای را پیشنهاد می کنند.

شرفی با بیان اینکه در تمام دنیا در شهرهای مرزیشان به دلیل انجام مراودات با سایر کشورها مواردی یافت می شود که در مراکز آن کشورها پیدا نمی شود، افزود: می توان تمام زیرساختها و مزیتها را به مرکزیت آبادان و به شعاع حدود ۱۵۰ کیلومتر و دسترسی به جمعیت بیش از ۲۰ میلیون نفر، برای آینده سرمایه گذاری در منطقه، لحاظ کرد، دستگاههای متعددی از جمله نظارتی دست اندرکار اداره کشورند، که بایستی به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.

وی اظهار کرد: ممکن است نقطه ابهام و کوری نیز در شهرهای مرزی و حتی مناطق آزاد وجود داشته باشد و این امری طبیعی است اگر چه دستگاههای نظارتی بایستی موارد را کنترل کنند اما این کار نبایستی راه توسعه را سد کند و مزیت ها و زیرساختها را نادیده بگیرد.

شرفی با تاکید بر اینکه ما قادر به تولید و صادرات مجدد هستیم، تصریح کرد: مگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه آزاد جبل علی که امروز خاورمیانه زیر سایه های این منطقه روزگار می گذراند چه مزیتی بالاتر از ما دارد که ما اصلا نداریم؟

این نماینده آبادان گفت: امید می رود با یک ایدئولوژی قابل دفاع، توانمندیهای کشور را در عرصه اداره ملی کشور نقطه به نقطه تعریف کنیم.

شرفی افزود: در نشستی که هشت ماه پیش با همراهی چند نفر از نمایندگاه با رئیس مجلس داشتیم، از وی پرسیدم که این چه سیاستی است که شما صنایع آب بر را در جایی قرار می دهید که بایستی هزینه های هنگفتی را متحمل اقتصاد کشور کنید تا آب را به آن مناطق رسانده تا تولید و اشتغال زایی شود، بایستی بهره مندی را توسعه داد نه اینکه بهره مندی را از جایی به ضرب زور، خان بازی، انحصار طلبی، سرمایه دوستی (آفت کشور) سد کرد و در جایی که هیچ مولفه ای از بهره مندی ندارد، کار کرد.

وی اظهار کرد: انتظار تمام ایران به شما نمایندگان است. آبادان و ایران قوی در امر تولید و صادرات مجدد می تواند عراق را نجات دهد چرا که تا ۵۰ سال دیگر عراق به بازار ایران نیاز دارد ضمن آنکه سوریه و اردن نیز به بازار ایران نیاز دارند و پیشانی این بازار منطقه آزاد اروند است.

وی تصریح کرد: یکسری مشکلات وجود دارد که می بایست شیوه نامه های کامل و کم اشکالی را با پیش بینی اولویتها و ضرورتها و افق دید در یک جدول زمانی قابل دسترس به طور حتم تدوین و توسط مسئولان مربوطه امضا شود.