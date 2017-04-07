اعلام اسامی آثار بخش «جام جهان نما» جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی ۱۶ فیلم بخش جشنواره جشنوارهها (جام جهان نما) در جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد. فیلمهایی از فرانسه، چین، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ترکیه، شیلی، نروژ و بلژیک در این بخش روی پرده میروند.
«آموزگار» (The Teacher) ساخته یان ژبیک تولید مشترک جمهوری اسلواکی و جمهوری چک، «آقای بیدردسر» (Mr. No Problem) به کارگردانی می فنگ از چین، «اعترافات» (The Confessions) ساخته روبرتو آندو از ایتالیا، «چوپان» ( (The Shepherd به کارگردانی جاناتان سنزوال برلی تولید مشترک اسپانیا و بریتانیا، «۱۵۰ میلی گرم» (۱۵۰ (Milligrams ساخته امانوئل برکو از فرانسه، «سرمای قلندر» (Cold of Kalandar) به کارگردانی مصطفی کارا از ترکیه، «انتقاد از خود سگ بورژوا» (Self-criticism of a Bourgeois Dog) ساخته جولیان رادلمایر از آلمان، «سرزمین هرز» (Wastelands) به کارگردانی میریام هرد تولید مشترک شیلی، فرانسه و بریتانیا، «در آخرین روزهای شهر» (In the Last Days of the City) ساخته تامر السعید تولید مشترک مصر، آلمان، بریتانیا و امارات متحده عربی، «شهروند برجسته» (The Distinguished Citizen) به کارگردانی ماریانو کان و گاستون دوپرا تولید مشترک آرژانتین و اسپانیا، «آتشافروز» (Pyromaniac) ساخته اریک اسکیولدبیارگ از نروژ، «درود از فوکوشیما» (Greetings from Fukushima) به کارگردانی دوریس دوری از آلمان، «آنیشوارا» (Anisoara) به کارگردانی آنا فلیسیا-اسکوتلنیسو از مولداوی، «پادشاه بلژیکیها»King of the Belgians) ) ساخته پیتر براسنس و جسیکا وودورث از بلژیک، «شیر» (Lion) به کارگردانی گرث دیویس تولید مشترک استرالیا، آمریکا و بریتانیا و «باد سیاه» (The Dark Wind) ساخته حسین حسن از عراق در بخش جشنواره جشنوارهها به نمایش در می آیند.
داستان فیلم «آموزگار» در سال ۱۹۸۳ اتفاق میافتد و ماجرای یک معلم دوره متوسطه است که والدین دانش آموزان خود را تلکه میکند. این فیلم سال ۲۰۱۶ در جشنواره کارلووی واری برنده جایزه بهترین بازیگر زن (زوزانا موری) شد. فیلم سیاه و سفید «آقای بی دردسر» برگرفته از داستانی کوتاه است که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد. داستان در شهر چونگکینگ در دوران جنگ میگذرد و درباره سرکارگر یک مزرعه و چند مهاجم جوان است.
«اعترافات» با بازی تونی سرویلو و دانیل اوتوی ماجرای مرگ یک راهب ایتالیایی در گردهمآیی مهمترین اقتصاد دانهای جهان در نشست گروه ۸ در هتلی لوکس در آلمان را روایت میکند. این فیلم در جشنواره کارلووی واری برنده جایزه کلیسای جهانی شد. «چوپان» ماجرای چوپانی میانسال به نام آنسلمو است که زندگی شادی در یک خانه دورافتاده در کشتزارهای اسپانیا دارد. او پیشنهاد وسوسهانگیز یک کمپانی ساختمانسازی را نمیپذیرد که میخواهد یک مجتمع جدید در ملک او بسازد. چوپان نمیداند رد کردن پیشنهاد زندگی او را زیر و رو خواهد کرد و...
«۱۵۰ میلی گرم» داستان یک پزشک متخصص ریه را بازگو میکند که روی اثرات جانبی یک داروی مخصوص بیماران دیابتی که منجر به مرگ شده است، تحقیق میکند. «۱۵۰ میلی گرم» نامزد چند جایزه سزار فرانسه بود. «سرمای قلندر» که سال گذشته نماینده ترکیه در بخش فیلم خارجیزبان جوایز اسکار بود، درباره خانوادهای است که در یک دهکده کوهستانی نزدیک دریای سیاه، زندگی سختی را میگذرانند. این فیلم سال گذشته با دریافت سه جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم بلند داستانی، پیروز بزرگ دهمین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک لقب گرفت.
«انتقاد از خود سگ بورژوا» فیلم پایاننامه جولیان رادلمایر فیلمساز جوان آلمانی است که در جشنواره برلین نیز به نمایش درآمد. ماجرای این کمدی سیاسی درباره یک سگ بورژوا و کارگردان پیشین است که اعتراف میکند با شکست در عشق، خوردن سیب و تحول به یک حیوان چهارپا تبدیل شده است. «سرزمین هرز» درباره چهره پنهان جنگهای کثیف و درباره دو برادر است که پس از سالها حضور در عراق به شیلی باز میگردند.
ماجرای فیلم «در آخرین روزهای شهر» در سال ۲۰۰۹ در شهر قاهره میگذرد. خالد کارگردان ۳۵ ساله در تلاش است فیلمی بسازد که روح شهر قاهره را به تصویر بکشد و این در حالی است که او در زندگی شخصی خود با مشکلاتی روبهرو است. خالد با کمک دوستانش که فیلمهایی از زندگی خود در شهرهای بیروت، بغداد و برلین میفرستند قدرت پیدا میکند تا راه خود را از میان مشکلات و زیباییها بیابد. کمدی ودرام «شهروند برجسته» سال گذشته نماینده آرژانتین در بخش فیلم خارجیزبان جوایز اسکار بود. این فیلم درباره مردی به نام دانیل مانتووانی (با بازی اسکار مارتینس) است که در سه دهه گذشته در اروپا زندگی کرده است. او برنده جایزه نوبل ادبیات و نویسندهای مشهور است. رمانهای او زندگی در سالاس را تصویر میکند، شهری کوچک که دانیل در آن به دنیا آمده و از وقتی خیلی جوان بود به آن بازنگشته است. دولت محلی سالاس دانیل را دعوت میکند تا بالاترین نشان شهر یعنی مدال شهروند ممتاز را به او اعطاء کند. این سفر یک بازگشت پیروزمندانه به شهری است که دانیل در آن به دنیا آمده است، سفری به گذشته تا بار دیگر دوستانش، داستانهای عاشقانه و چشماندازهای جوانی خود را ببیند، اما فراتر از همه، این سفری به دل دنیای ادبی او و منبع الهامش است. «شهروند برجسته» اولین بار در دنیا سال پیش در بخش مسابقه بینالملل هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و اسکار مارتینس جایزه کوپا ولپی بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.
درام جنایی و نروژی «آتشافروز» درباره یک آتشافروز است که دهکدهای آرام را به هم میریزد. او چند هفته مکانهای مختلف را آتش می زند و ترس را در میان جامعه کوچک روستائیان به وجود میآورد. یک پلیس محلی حقیقت را پیدا میکند: آتش افروز یکی از آتش نشانهای محلی و پسر رئیس آتش نشانهاست. اریک اسکیولدبیارگ کارگردان فیلم از مشهورترین فیلمسازان نروژی است. «بی خوابی» (۲۰۰۷) نخستین تجربه کارگردانی او را کریستفر نولان به زبان انگلیسی بازسازی کرد. «درود از فوکوشیما» ماجرای دوستی زن جوان آلمانی ویک پیرزن ژاپنی در ناحیه فوکوشیمای ژاپن پس از زلزله سال ۲۰۱۱ را روایت میکند.
«آنیشوارا» ماجرای دختری ۱۵ ساله را روایت میکند که در یک روستای قدیمی و زیبا زندگی میکند. او چند سال است که از برادر کوچک خود آندره و پدر دائمالخمرش پترو نگهداری میکند. آنیشوآرا در پانسیونی کار میکند تا بتواند پول مختصری درآورد و... «پادشاه بلژیکیها» در بخش افقهای هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز به نمایش عمومی درآمد. فیلم ماجرای پادشاه بلژیک نیکلاس سوم را روایت میکند که طی دیداری رسمی از استانبول اخبار استقلالطلبی والونیا به گوشش میرسد. او برای رویارویی با بحران سیاسی تصمیم به بازگشت فوری به بلژیک میگیرد، اما به خاطر توفان تمام پروازها کنسل میشوند. پادشاه و زیردستانش تصمیم میگیرند زمینی به بلژیک برگردند و از منطقه بالکان سفر کنند.
یکی از مهمترین فیلمهای بخش جشنواره جشنوارهها «شیر» با نقشآفرینی نیکول کیدمن، دو پاتل و رونی مارا است که سال گذشته نامزد اسکار بهترین فیلم شد. «شیر» براساس سرگذشت واقعی سارو پسری هندی ساخته شده است که در زادگاهش گم میشود و در نهایت به زوجی استرالیایی به عنوان فرزندخوانده واگذار میشود. سارو در بزرگسالی با کمک نرم افزار «گوگل ارث» مادر واقعی ش را پیدا میکند. «باد سیاه» نخستین تجربه فیلمسازی حسین حسن، فیلمساز کرد براساس ماجرای واقعی ساخته شده است. داستان درباره یک زوج ایزدی به نام رکو و پرو است که قرار است به زودی ازدواج کنند. با حمله نیروهای داعش به سنجار، دختران جوان از جمله پرو به عنوان برده فروخته میشوند و ... .
سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱ تا ۸ اردیبهشت ماه (۲۱ تا ۲۸ آوریل) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.
