  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

اسپانیا با پنج فیلم به جشنواره جهانی فیلم فجر می‌آید

اسپانیا با پنج فیلم به جشنواره جهانی فیلم فجر می‌آید

اسپانیا با پنج فیلم در بخش‌های مختلف سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال پنج فیلم اسپانیایی شامل سه فیلم بلند و ۲ فیلم کوتاه در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی‌آید. از این تعداد، فیلم بلند «خانه دیگران» به کارگردانی روسودان گلوریدزه که محصول مشترک گرجستان، اسپانیا، کرواسی و روسیه است در بخش جلوه‌گاه شرق یعنی پانورمای فیلم‌های کشورهای آسیایی و اسلامی روی پرده می‌رود.

«چوپان» به کارگردانی جاناتان سنزوال برلی دیگر تولید مشترک اسپانیا با همکاری بریتانیا است که در ۲ بخش «جشنواره جشنواره‌ها» و «مهربان بامحیط زیست» به نمایش درخواهد آمد. در بخش «جشنواره جشنواره‌ها» فیلمی به کارگردانی ماریانو کان و گاستون دوپرا با عنوان «شهروند برجسته» هم نمایش دارد که تولید مشترک آرژانتین و اسپانیا است.

۲ فیلم کوتاه اسپانیایی نیز در بخش سینمای سعادت یعنی مسابقه بین‌الملل حاضرند.

سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3952944
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها