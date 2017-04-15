به گزارش خبرگزاری مهر، امسال پنج فیلم اسپانیایی شامل سه فیلم بلند و ۲ فیلم کوتاه در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی‌آید. از این تعداد، فیلم بلند «خانه دیگران» به کارگردانی روسودان گلوریدزه که محصول مشترک گرجستان، اسپانیا، کرواسی و روسیه است در بخش جلوه‌گاه شرق یعنی پانورمای فیلم‌های کشورهای آسیایی و اسلامی روی پرده می‌رود.

«چوپان» به کارگردانی جاناتان سنزوال برلی دیگر تولید مشترک اسپانیا با همکاری بریتانیا است که در ۲ بخش «جشنواره جشنواره‌ها» و «مهربان بامحیط زیست» به نمایش درخواهد آمد. در بخش «جشنواره جشنواره‌ها» فیلمی به کارگردانی ماریانو کان و گاستون دوپرا با عنوان «شهروند برجسته» هم نمایش دارد که تولید مشترک آرژانتین و اسپانیا است.

۲ فیلم کوتاه اسپانیایی نیز در بخش سینمای سعادت یعنی مسابقه بین‌الملل حاضرند.

سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.