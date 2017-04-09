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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۲۵

در جلسه علنی امروز؛

بررسی دو سوال از وزیر نفت در دستور کار مجلس قرار گرفت

بررسی دو سوال از وزیر نفت در دستور کار مجلس قرار گرفت

بررسی دو سوال نمایندگان مجلس از وزیر نفت در دستور کار صحن علنی امروز مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۶ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه هوای پاک است.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه اجرای ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی خواهند کرد. این گزارش در خصوص اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از گازوئیل به نوسازی و توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی است.

وکلای ملت امروز همچنین سوال ۱۴ تن از نمایندگان (یک فقره سوال) و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر (یک فقره سوال) از وزیر نفت را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اتقصاد در مورد طرح تنقیح قوانین مالیاتی نیز در دستونر کار علنی جلسه امروز قرار دارد.

کد مطلب 3948083

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