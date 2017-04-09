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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۰۶

با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور؛

مراسم معارفه رئیس کتابخانه ملی فردا برگزار می‌شود

مراسم معارفه رئیس کتابخانه ملی فردا برگزار می‌شود

مراسم معارفه اشرف بروجردی باعنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فردا برگزار می‌شود.

محسن حبیبی قمصری رئیس اداره روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به خبرنگار مهر گفت: مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ساعت ۸ صبح فردا دوشنبه ۲۱ فروردین در سالن همایش های این سازمان (سالن قلم) برگزار می‌شود.

به گفته وی این مراسم با حضور محمد نهاودیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و جمعی دیگری از مسئولان حوزه فرهنگ و اعضای کابینه از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی سیدرضا صالحی امیری از سوی رئیس جمهور به مجلس برای تصدی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آبان ماه امسال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در چندماه گذشته بدون رئیس اداره می شد تا اینکه رئیس جمهور ۲۸ اسفند ۹۵، با صدور حکمی اشرف بروجردی را برای یک دوره چهارساله به عنوان رئیس این سازمان منصوب کرد.

کد مطلب 3948120

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