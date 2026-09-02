عامل ایجاد رعب و وحشت وتخریب خودرو در اتوبان ارتش تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس پایتخت در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی از درگیری و ضربوشتم یک شهروند و تخریب عمدی خودروی وی در اتوبان ارتش، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار تیم عملیات پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.
بر اساس این گزارش تیمهای تخصصی پلیس اطلاعات فاتب با انجام رصدهای اطلاعاتی و بررسی دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته، موفق شدند هویت عامل این حادثه و محل سکونت وی را شناسایی کنند.
تحقیقات پلیس نشان داد متهم پس از وقوع درگیری و وارد کردن خسارت به خودروی شهروند، از محل حادثه متواری شده بود و تلاش داشت با پنهان شدن از دید مأموران، از شناسایی و دستگیری بگریزد.
با تکمیل اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای متهم، مأموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر پلیس منتقل کردند.
متهم در جریان تحقیقات اولیه ضمن پذیرش اقدامات انتسابی، انگیزه خود از وقوع درگیری و رفتارهای هنجارشکنانه را «عصبانیت» عنوان کرد.
این فرد پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادسرا تحویل داده شد.
پلیس اطلاعات فاتب با تأکید بر برخورد قانونی با افرادی که با رفتارهای خشونتآمیز و هنجارشکنانه موجب ایجاد رعب و وحشت، برهم زدن نظم عمومی و آسیب به شهروندان میشوند، اعلام کرده است اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد با عوامل اینگونه حوادث با جدیت ادامه خواهد داشت.
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