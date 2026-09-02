استان قزوین ظرفیت تأمین غذای ۲۰ میلیون نفر را دارد

فرامرز حریری مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قزوین یکی از استانهای راهبردی کشور در حوزه امنیت غذایی و از خاستگاههای کشاورزی مدرن ایران است و پس از زلزله بویینزهرا، پایهگذاری کشاورزی نوین در دشت حاصلخیز قزوین با تشکیل سازمان عمران و توسعه این دشت شکل گرفت.
وی افزود: یکی از مهمترین زیرساختهای ایجادشده در دشت قزوین، شبکه آبیاری این منطقه است که بدون نیاز به مصرف انرژی، آب را از سد طالقان به نقاط مختلف استان منتقل میکند.
مدیرکل جهاد کشاورزی قزوین ادامه داد: این شبکه دارای بیش از ۹۰ کیلومتر کانال اصلی و حدود ۸۰۰ کیلومتر کانال فرعی است و پنج شهرستان از مجموع شش شهرستان استان از آب این شبکه بهرهمند میشوند.
حریری مقدم با اشاره به ظرفیت بالای تولید کشاورزی قزوین گفت: این استان ظرفیت تأمین غذای بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را دارد و به جز مرکبات و نخیلات، تقریباً تمامی محصولات کشاورزی در اراضی زراعی و باغی استان تولید میشود.
وی با بیان اینکه قزوین کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، عنوان کرد: با وجود این سهم جمعیتی، بیش از چهار میلیون تن محصول کشاورزی در استان تولید میشود که معادل بیش از چهار درصد تولیدات کشاورزی کشور است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان قزوین موقعیت جغرافیایی را از دیگر مزیتهای راهبردی این استان دانست و گفت: قرار گرفتن قزوین در مسیر اتصال استانهای شمالی و شمالغربی به پایتخت و دسترسی به بازار بزرگ تهران، در کنار قرار گرفتن در کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، اهمیت این استان را در تأمین و توزیع محصولات کشاورزی دوچندان کرده است.
حریری مقدم همچنین به سابقه تأکید رهبر معظم انقلاب بر ظرفیتهای کشاورزی قزوین اشاره کرد و افزود: در سفر رهبر معظم انقلاب به استان در سال ۱۳۸۲، با وجود ظرفیتهای صنعتی قزوین، تأکید ویژهای بر بخش کشاورزی و اهمیت دشت قزوین شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: قزوین امسال ششمین سال خشکسالی خود را تجربه میکند و به جز سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در بسیاری از سالهای پس از ۱۳۹۱ میزان بارش استان پایینتر از میانگین بلندمدت بوده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: در شش سال اخیر، خشکسالی در استان شدت بیشتری گرفته و امسال نیز با یکی از کمسابقهترین شرایط از نظر میزان بارش و آورد آبی مواجه بودهایم.
حریری مقدم با تأکید بر تداوم تولید کشاورزی استان با وجود این محدودیتها گفت: با وجود خشکسالی و محدودیتهای آبی، تولید کشاورزی قزوین پایدار مانده و حتی در یک سال اخیر که کشور با دو جنگ مواجه شد، حتی برای یک ساعت نیز تولیدات کشاورزی استان متوقف یا مختل نشد.
وی افزود: استمرار تأمین اقلام اساسی از جمله آرد، حبوبات، مواد پروتئینی و سایر کالاهای خواربار مورد نیاز مردم، نتیجه تلاش و همت کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان است.
حریری مقدم تأکید کرد: حفظ پایداری تولید در چنین شرایطی نشان میدهد ظرفیت کشاورزی قزوین صرفاً یک ظرفیت استانی نیست، بلکه بخشی از پشتوانه امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
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