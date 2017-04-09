برجام یک ابر است/کسانیکه رعد و برق برجام را ندیدند خواب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در مراسم روز ملی فناوری هسته ای گفت: خوشحالیم ۲۰ فرودین امسال گرامیداشت فناوری هسته ای ما با ایام میلاد با سعادت مولایمان علی (ع) قرین گشته است. گرچه ملت ما هرچه دارد از رهنمودهای قرآن مجید، پیامبر اسلام و ائمه هدی بوده و خواهد بود.

وی با گرامیداشت شهدای هسته ای گفت: هر سال که ما در ۲۰ فروردین در چنین مکان هایی اجتماع کردیم روزهای خوشحال کننده ای بود برا یاینکه جوانان غیور ما با مدیریت انقلابی و جهادی گامهایی در مسیر فناوری هسته ای به جلو برداشته بودند؛ اما امسال مواجهه با حرکت بسیار عظیم شدیم. ۴۲ پروژه در طول سال ۹۵ یعنی در طول یکسال اخیر به ثمر نشسته است.

روحانی با اشاره به پروژه های رونمایی شده هسته ای در این مراسم گفت: از این پمپ در نیروگاه بوشهر در زمینه تولید برق هسته ای یا سانتریفیوژ سنگ برای صنعت نفت استفاده می شود. پروژه های دیگری هم هست که نمونه اش را در یزد دیدیم که چگونه در انواع معادن ما به کار گرفته می شود که می تواند سنگ های پر عیار را از کم عیار جدا کند.

رئیس جمهور گفت: ملت ما که در طول سال ها با فریادشان و عمل شان و با استقامتی که به خرج دادند می گفتند انرژی هسته ای حق مسلم ماست این شعار سخن درستی است و آمال درستی را دنبال می کردند. این شعار مردم در خیابان ها توسط هنرمندان دیپلماسی ما به لوزان، ژنو، وین و نیویورک منتقل شد.

وی ادامه داد: این هنرمندی بزرگی است که خواست و شعار مردم در خیابان ها چگونه به یک لایحه بین المللی با ابعاد بسیار دقیق فنی و با ابعاد دیپلماسی و حقوقی تبدیل شود. گفتن این موضوع که انرژی هسته ای حق مسلم ماست از سوی یک ملت بسیار مهم است.

روحانی تصریح کرد: این حقوقدانان و دیپلمات های ما هستند که باید خواست و شعار مردم و این حق ملت را در مجامع ملی و بین المللی به کرسی بنشانند. سال های پرفراز و نشیبی در صنعت هسته ای ما گذشت.

وی گفت: زمانی که اولین مرتبه با تعدادی از نمایندگان مجلس از این فناوری بازدید کردم و ساعت ها با مسئولین آن به گفتگو نشستیم که این مساله مرتبط با سال ۶۱ است و زمانی که برای اولین بار تصمیم گرفتیم با اراده و تصمیم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی غنی سازی را در ایران آغاز کنیم که این مساله هم مرتبط با سال ۱۳۶۶ است. همچنین اولین مرتبه ای که سانتریفیوژ به کشور وارد شد سال ۶۷ بود و آن روزی که احساس می کردیم به دست پرتوان جوانان غیور ما قادر هستیم غنی سازی انجام دهیم مربوط به سال ۸۱ است.

رئیس جمهور ادامه داد: زمانی که ما اولین تلاش های جوانان غیور خود را شاهد بودیم دنیا می خواست این فناوری را از ما بگیرد دنیا می خواست به بهانه های واهی پرونده ما را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد، تلاش دولت و متخصصین ما در سال ۸۲ باعث شد که این پروند از وین نتواند به نیویورک برود و آن زمان آقای صالحی نماینده ما در آژانس بین المللی انرژی اتمی بودند و شاهد این مساله بودند چه تلاش عظیمی صورت گرفت تا در برابر قدرت های جهانی بایستیم.

وی با بیان اینکه سال ۸۲ اولین پیروزی ملت ایران برابر آمریکا و سایر قدرت های بزرگ بود، اظهار داشت: این پیروزی ما سدی محکم بین وین و نیویورک ساخت و اجازه نداد پرونده هسته ای ما به شورای امنیت ارجاع داده شود.

روحانی ادامه داد: در همان سال ۸۲ جوانان غیور این سرزمین توانستند UCF اصفهان را به ثمر بنشانند که ما در فروردین سال ۸۳ این نیروگاه را افتتاح کردیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی کمیته ای تشکیل داده بود و در آن ۱۸ کشور را از سراسر جهان جمع کرده بود و هدف آن کمیته این بود که ایران را از فناوری هسته ای محروم کند.

رئیس جمهور ادامه داد: رئیس جمهور وقت آمریکا آقای بوش در یک مصاحبه ای به صراحت گفته بود به هیچ عنوان کشوری که در انرژی اتمی تخلف کرده نمی تواند عضو این کمیته باشد و ما اجازه نخواهیم داد که ایران به این کمیته بپیوندد دیدیم که ایران توانست عضو این کمیته شود و این مساله دومین پیروزی ایران در برابر آمریکا و سایر قدرت های جهانی بود.

روحانی در ادامه گفت: همه تلاش ها بر این بود که بگویند ایران فن آوری ندارد و بعد بگویند که هر کسی این فن آوری را نداشته باشد، دیگر نباید دنبالش برود و بعد آن را به شورای حکام ارجاع بدهند.

وی با بیان اینکه به طور کلی این توطئه خنثی شد افزود: در گزارش نهایی mna، این یکی از افتخارات حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی است. در این گزارش به صراحت عنوان شد که چند کشور در دنیا از قبیل آلمان، ژاپن، آرژانتین، برزیل هستند که زیر نظر آژانس، غنی سازی می کنند و یکی از آن کشورها هم ایران است.

رئیس جمهور ادامه داد: یک سری از کشورها هم هستند که غنی سازی را بدون نظارت آژانس انجام می دهند مانند فرانسه، روسیه، آمریکا، هند و پاکستان که در مجموع ۱۳ کشور ذکر شده بود که یکی از آن ها هم جمهوری اسلامی ایران بود. این اولین اعتراف جامعه جهانی به توان جمهوری اسلامی برای غنی سازی در سرزمین ایران است.

روحانی اضافه کرد: امروز وقتی تلاش جوانان عزیزمان در بخش های مختلف در یک سال گذشته را می بینیم، مربوط به تلاش های یک تا دو ساله اخیر سازمان انرژی اتمی است. در این دو سال این حرکت بزرگ و عظیم انجام شد. ۴۲ طرحی که بازدید کردیم، مربوط به یکی دو سال اخیر است که این تحول عظیم اتفاق افتاده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: بعضی در ذهنشان آمده بود که در مذاکرات هسته ای با دنیا، متاع دنیا که قلیل است، ما را از متاع فن آوری دور و بازداشته است و فکر می کردند که ما فن آوری هسته ای و خون شهداء را فروختیم و در عوضش زنجیره تحریم را شکسته ایم.

وی تصریح کرد: همان زمان ما با بیان ساده ای می گفتیم که این حرکت بزرگ از سوی مردان بزرگ در این کشور در حال انجام است. مردانی که به خوبی می دانند چه می کنند، آگاه هستند و با چشمان بینا راه را می پیمایند اما بعضی دلهایشان واپس می شد.

روحانی ادامه داد: این دل هایی که گاهی واپس می شد، می گفتند که فن آوری و غنی سازی ما چه می شود؟ فوردو که حتما سه قفله می شود و کلیدی هم نداریم که قفل های آن را باز کنیم. نطنز هم که حتماً بسته می شود و رآکتور تهران نمی تواند سوخت خود را تأمین کند.

روحانی در همین رابطه تأکید کرد: الحمدالله امروز همه ما شاهد هستیم که مسیرمان صحیح و درست بوده است و کوتاه ترین، بهترین، مستقیم ترین و کم هزینه ترین راه را برای تثبیت حقوق هسته ای کشور و ادامه آن انتخاب کرده ایم. ما در این مراسم دیدیم که IR۸ که با تزریق گاز UF۶ با ۶۰ الی ۷۰ دور، مشغول به کار است.

وی افزود: این تلاش ها نشان داد که حقوق ملت ایران از کف خیابان به لوزان، ژنو و وین و از آنجا به سازمان ملل برده شد و حقوق ملت ایران در همانجایی که تضییع شده بود، تثبیت شد. اگر ایستادگی ملت ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری، هنرمندی دیپلمات های ارزشمند ما و در رأس آن دکتر ظریف، تلاش و زحمت اندیشمندان هسته ای و در رأس آن دکتر صالحی نبود، این کار شدنی نبود.

روحانی با بیان اینکه بسیاری برای حقانیت ملت ایران تلاش کردند گفت: وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نفت در قدم های بعدی، برجام را ساختند. برجام یک ابر است. این ابر برای اینکه بخواهد ببارد و سرزمین ما را پرآب کند، این جنگل ها، سروها و مراتع است که این ابر را وادار به باران می کنند. اگر پائین سبزه، گل و درخت نباشد، ابر نخواهد بارید. بارش این ابر با این گل ها بود.

رئیس جمهور افزود: حالا این که برخی می گویند ما صدای رعد و برق را شنیدیم یا نشنیدیم، بحث دیگری است. شما بارانش را که می بینید حالا رعد و برقش آن بالا بود، شاید شما خواب بودید. شما که باران را می بینید که بر مردم نازل شده است. شما می بینید که بسیاری از پروژه هایی که امروز افتتاح شد با همکاری شرکت های خارجی به ثمر نشست، این یعنی باران برجام. آنچه که ما امروز در فن آوری هسته ای مشغول به تولید آن هستیم، در بازار تجاری عرضه می کنیم. تجاری شدن بازار هسته ای ما مربوط به باران رحمت برجام است. اگر این باران نبود آب سنگین صادر نمی شد.

روحانی با بیان اینکه دنیا از آب سنگین ما استفاده کرد، اظهار داشت: در اولین قدم، آب سنگین خود را به روسیه و آمریکا فروختیم. امروز ما قادر هستیم که کیک زرد را وارد کنیم، این مسئله را سازمان انرژی اتمی بهتر لمس می کند که یعنی چه. از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال گذشته یک گرم کیک زرد وارد کشور نشده بود و همه کیک هایی که داشتیم، متعلق به قبل از انقلاب بود. ورود ۳۶۰تن کیک زرد به کشور در سال گذشته به معنای آن است که ما در بازار تجاری دنیا، وارد معاملات صنعت هسته ای شده ایم، یعنی هم می فروشیم و هم می خریم.

وی افزود: علاوه بر کیک زرد، در رادیو داروها هم دیدیم که ما به ده ها کشور دنیا در حال صادر شدن است. بسیاری از صنایع ما اینچنین و در حال صادر شدن است.

روحانی، خاطرنشان کرد: چطور در دنیای امروز بدون مجوز سازمان ملل و بدون تشکیل شورای امنیت سازمان ملل حتی بدون مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهور آمریکا به خودش حق می‌دهد که به یک کشور مستقل در منطقه حساس خاورمیانه از ناوگان دریایی خودش به یک فرودگاه داخلی الشعیرات موشک پرتاب کند، با چه حقی و با چه منطقی؟، مگر کسی در دنیا اختیار رهبری دنیا را به آمریکا سپرده است؟

وی افزود: مگر کسی در دنیا آمریکا را به عنوان پلیس جهانی برگزیده است؟ مگر رئیس جمهور آمریکا به عنوان محکمه بین‌المللی و دادستان محکمه بین‌المللی است؟ به چه حقی این کار انجام می‌گیرد، معلوم است دنیای امروز دنیای قانون و مقررات نیست و از آن بدتر کشورهایی هستند متأسفانه از منطقه خودمان که برای تجاوز آمریکا، آمریکا را تشویق می‌کند و برای او کف می‌زنند، نوبت شما هم می‌رسد چرا عجله می‌کنید؟ چرا متجاوز را تشویق می‌کنید؟ چرا ظالم را تشویق می‌کنید و بی‌قانونی را تأیید می‌کنید؟ به چه مناسبت؟.

رئیس جمهور تأکید کرد: شما دیدید تروریست‌ها چقدر خوشحالی کردند همچنین شما دیدید گروهک‌های تروریستی که با چاقو و خنجر سر مردم و بچه‌ها را می‌بریدند و می‌برند و انسان‌ها را در قفس زنده زنده سوزاندند، اینها امروز خوشحالند به خاطر جنایت آمریکا در سوریه لذا ما امروز باید متحدتر باشید.

روحانی ادامه داد: ملت ایران و این ملت بزرگ و فهیم باید در سایه انتخابات پیش‌رویش قدرت این کشور را به رخ جهانیان بکشد.

وی، گفت: ما نباید رو در روی یکدیگر بایستیم، ما یک هدف واحد داریم، هدف ما در انتخابات تبلور مردم‌سالاری دینی است، ما می‌خواهیم یکبار دیگر جمهوریت را به منصه ظهور برسانیم.

روحانی یادآور شد: ما می‌خواهیم اسلامیت را پای صندوق آرا ببینیم، ما می‌خواهیم اخلاق اسلامی را که ماه رجب، شعبان و رمضان که ماه اخلاق است کجا هستند آنهایی که باید ماه رجب را گرامی بدارند، نباید بگذاریم در کشور انتخاباتی شبیه انتخابات آمریکا را شاهد باشیم، اینجا سرزمین اسلامی، پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) است، رقابت آزاد بسیار عالی است، وجود کاندیداهای مختلف در همه انتخابات‌ها بسیار زیبا است، مشارکت حداکثری آرزوی همه ما توأم با قانون است همانطور که رهبری فرمودند مُرّ قانون، لذا ما باید در این کشور مُرّ قانون را در کشور شاهد باشیم.

رئیس جمهور، گفت: اگر توانستیم به افتخاراتی برسیم در سایه ایستادگی، وحدت، انسجام و اخلاق اسلامی بوده است، امروز هم می‌خواهیم در سایه قانون، اخلاق، انسجام و وحدت یک انتخابات عظیم با مشارکت حداکثری با صف‌های طولانی پای صندوق آرا برگزار کنیم و این انتخابات را به نمایش در برابر چشم‌های جهان قرار دهیم و یکبار دیگر اخلاق ملت ایران، فهم و درک سیاسی و انسجام ملت ایران را در برابر جهانیان به نمایش بگذاریم.

وی، بیان کرد: ما باید در همه زمینه‌ها داوطلب ایستادگی، ایثار و فداکاری باشیم، شهیدان، ایثارگران و ملت ما همین راه را برگزیدند و قطعاً در این مسیر ما پیروز نهایی خواهیم بود.