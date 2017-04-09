به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری با بیان اینکه تهران طی ۱۲ سال اخیر با تحول بسیار خوبی از حیث زیرساخت های فرهنگی رو به رو بوده است، اظهار کرد: مدیریت شهری در دوره اخیر تلاش کرد تا با ساخت پردیس های سینمایی، افزایش ظرفیت سالن های سینما، احداث پردیس های تئاتر، موزه، باغ موزه، مراکز تفریحی-علمی و ... گام های مهم و اساسی را در راستای افزایش سرانه فضای فرهنگی پایتخت بردارد.

وی گفت: در حال حاضر دسترسی به فضاهای فرهنگی نسبت به گذشته بسیار آسان تر شده است و شهروندان در محلات مختلف در کوتاه ترین زمان ممکن می توانند از امکانات و خدمات فضاهای این چنینی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر توسعه و رشد فضاهای فرهنگی پایتخت طی ماه های آینده تصریح کرد: همان طور که بارها اعلام شد، مدیریت شهری در سال های اخیر در تلاش بود تا پروژه باغ کتاب تهران را به عنوان پروژه ای بین المللی و کم نظیر به بهره برداری برساند. این طرح که با پشتوانه متخصصان داخلی انجام شده است قرار است در نخستین روزهای اردیبهشت افتتاح و در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

جعفری افزود: پروژه های شاخص خانه سیمین و جلال آل احمد، مقبره الشهدای گمنام واقع در خیابان آزادی و مسجد هفتاد و دو تن از دیگر پروژه هایی است که تا پایان بهار امسال به اتمام رسیده و به طور رسمی به بهره برداری می رسند.