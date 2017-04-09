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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران:

خانه سیمین و جلال به زودی به بهره‌برداری می‌رسد

خانه سیمین و جلال به زودی به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: قرار است تا پایان بهار سه پروژه خانه سیمین و جلال آل احمد، مقبره الشهدای گمنام و مسجد هفتاد و دوتن به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری  با بیان اینکه تهران طی ۱۲ سال اخیر با تحول بسیار  خوبی از حیث زیرساخت های فرهنگی رو به رو بوده است، اظهار کرد: مدیریت شهری در دوره اخیر تلاش کرد تا با ساخت پردیس های سینمایی، افزایش ظرفیت سالن های سینما، احداث پردیس های تئاتر، موزه، باغ موزه، مراکز تفریحی-علمی و ... گام های مهم و اساسی را در راستای افزایش سرانه فضای فرهنگی پایتخت بردارد.

وی گفت: در حال حاضر دسترسی به فضاهای فرهنگی نسبت به گذشته بسیار آسان تر شده است و شهروندان در محلات مختلف در کوتاه ترین زمان ممکن می توانند از امکانات و خدمات فضاهای این چنینی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر توسعه و رشد فضاهای فرهنگی پایتخت طی ماه های آینده تصریح کرد: همان طور که بارها اعلام شد، مدیریت شهری در سال های اخیر در تلاش بود تا پروژه باغ کتاب تهران را به عنوان پروژه ای بین المللی و کم نظیر به بهره برداری برساند. این طرح که با پشتوانه متخصصان داخلی انجام شده است قرار است در نخستین روزهای اردیبهشت افتتاح و در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

جعفری افزود: پروژه های شاخص خانه سیمین و جلال آل احمد، مقبره الشهدای گمنام واقع در خیابان آزادی و مسجد هفتاد و دو تن از دیگر پروژه هایی است که تا پایان بهار امسال به اتمام رسیده و به طور رسمی به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 3948384
نورا حسینی

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