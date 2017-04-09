به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با الریان قطر در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا گفت: اطمینان دارم همه با شوق زیادی منتظر بازی فردا هستیم.

وی افزود: این اولین بازی ما در تهران در لیگ قهرمانان است. انتظار داریم استادیوم پر از تماشاگر شود. نتایج و بازی های زیبای ما دلایل محکمی است که هواداران پرشور بیایند. قبلا هم گفته ام این گروه ما در واقع گروه نیمه نهایی لیگ قهرمانان اسیا است. قهرمانان عربستان قطر و ایران در این گروه هستند و یکی از بهترین تیم های امارات به نام الوحده.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: بازی با الریان برای ما بسیار مهم است و بر مسئولیت و سختی بازی آگاهیم. گزینه دیگری به جز برد نداریم. انتظار کمک زیادی از هواداران دارم ولی مهمترین مسئله این است که تمام بازیکنان اماده بازی هستند. تنها بازیکنی که به بازی فردا نمی رسد فرشاد احمدزاده است.

برانکو در خصوص تذکر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برخی رفتارهای تماشاگران و احتمال پرتاب مواد محترقه تصریح کرد: حدود هفت سال در ایران بوده ام. در بعضی مسابقات هم ۱۰۰ هزار تماشاگر حضور داشته اند. در این سالها فقط دو بار شاهد پرتاب ترقه بودم. یکبار زمان تیم ملی و بازی با کره شمالی. دومی هم بازی با تراکتورسازی در فصل قبل. مایلم اینجا از هواداران تمجید کنم که فوتبال را دوست دارند و با شوق فراوان بازی را تماشا می کنند ولی تکرار می کنم تماشاگران ما کاملا جوانمردانه و ورزشی هستند. مطمئنم تمام تلاششان را می کنند بازی جوانمردانه برگزار شود و در بالاترین سطح ورزشی باشد.

وی در ادامه درباره برنامه هایش برای مهار بازیکنان خطرناک الریان و انتقام از این تیم اظهار کرد: تلاش می کنیم بهترین هدیه که برد است را به هواداران بدهیم به علاوه بازی زیبا. ما در قطر هم بازی بسیار خوبی ارائه دادیم ولی فوتبال همین است و برد و باخت دارد. تیم الریان ضعیف‌تر از تیم ملی قطر نیست. این تیم تعداد زیادی بازیکنان بین المللی دارد و مربی با کیفیتی در این تیم حضور دارد. ما کار سختی داریم ولی هواداران ما و جو ورزشگاه انگیزه و شوق فراوانی برای بازیکنان خواهد بود که با امادگی وارد زمین شوند. تنها فکری که در ذهن ما وجود دارد برد است.

سرمربی پرسپولیس درباره تفاوت الریان با سایر تیم های این گروه تاکید کرد: گروه ما آنقدر قدرت دارد که می توان به ان لقب گروه نیمه نهایی لیگ قهرمانان را داد. الریان شبیه به الهلال بازی می کند. با توجه به شناختی که از مربی الریان و فلسفه کاری آنها دارم، این تیم اصرار به بازی توام با پاسکاری دارد. آنها سه بازیکن قوی و خوب دارد که این نقطه تفاوتش با سایر تیم هاست. البته همه تیم ها قدرتمند. الهلال ۶۰ قهرمانی داشته است و معمولا تا نیمه نهایی و نهایی لیگ قهرمانان بالا می آید. همینطور الریان سال گذشته قاطعانه قهرمان شد. الوحده هم همینطور. این تیم ها بازیکنان خارجی با کیفیتی دارند. ما تنها تیمی هستیم که فقط با بازیکنان بومی خودمان بازی می کنیم. برای همین بیش از همه به بازیکنان و نتایجی که گرفته ایم افتخار می کنم.

برانکو درباره رویارویی اش با مایکل لاودروپ و شکست دو سال پیش به این مربی در تیم لخویا گفت: احترام زیادی برای لاودروپ قائلم. ایشان جزو بهترین بازیکنان قدیم جهان بودند. او به عنوان مربی هم کارش را خوب شروع کرد و در اسپانیا و سایر کشورها توانایی اش را نشان داد. قطعا ایشان یک کیفیت مضاعف برای الریان است. اما مهمترین مسئله بازیکنان و واکنش آنها در زمین است. اگر بخواهیم به بازی دو سال پیش اشاره کنیم باید بگویم از تیم دو سال پیش فقط طارمی و علیپور باقی مانده اند.

وی در خصوص تک اخطاره بودن بعضی از بازیکنان و تاثیر این موضوع بر بازی فردا تاکید کرد: ما بازی به بازی پیش می رویم و به چیز دیگری فکر نمی کنیم. مهمترین بازی فصل ما بازی فردا با الریان است. بعد از آن مهمترین بازی فصل ما در تبریز خواهد بود. هیچ صرفه جویی و حساب و کتابی روی بازیکنان نداریم.

سرمربی پرسپولیس درباره تفاوتهای این تیم در لیگ داخلی و لیگ قهرمانان اسیا گفت: طبیعی است لیگ قهرمانان یک سطح بالاتر است. در عربستان، امارات و قطر هم همینطور است. طبیعی است این مسابقات سختتر و قوی تر است. بازی هایی که کوچکترین اشتباهی تاوان دارد که در بازی قبلی ما دیده شد. این آن مسئله ای است که بازیکنان باید سریعتر واکنش نشان بدهند ولی قطعا مسابقات اسیایی سخت تر است بخصوص بازی های گروه ما. گروه های دیگر بازی های ساده تری دارند.

برانکو درباره محروم بودن پرسپولیس از میزبانی با تیم های عربستانی و ضررهای این مسئله به پرسپولیس یاداور شد: وقتی در خانه خودمان بازی نمی کنیم یک فقدان بزرگ است. خودتان می دانید که چقدر هواداران ما را حمایت می کنند. عملا هواداران ما بازیکن و یار دوازدهم هستند. برای همین انتظار دارم فردا آنها بار برد را بر دوش بکشند ولی آن مسئله ای که باعث شد با الهلال در عمان بازی کنیم از عهده ما خارج است ولی امیدواریم فردا هواداران ما از بازی زیبا لذت ببرند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره گل خوردن های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و اینکه ایا امیدوار است با توجه به میزبانی در این مسابقه روند گل نخوردن هایش را شروع کند گفت: ما می خواهیم یک تیم منسجم باشیم. طبیعی است که حریف هم کیفیت و استحکام تیمی خودش را دارد. از ۶ گلی که در آسیا خورده ایم، حریفانمان شانس کمی داشته اند. در این سطح بازی کمترین اشتباه تاوان سنگینی دارد. طبیعی است که اصرار خواهیم داشت که این اشتباهات به حداقل برسد. لیگ قهرمانان یک سطح بالاتر است.

سرمربی پرسپولیس درباره راهکارهایش برای بازی بدون توجه به حضور هواداران تصریح کرد: قبل از همه، مهمترین مسئله بازیکنان هستند. آنها تابحال کیفیت دانش و توانایی خود را نشان داده اند. تکرار می کنم که بازیکنان مهمترین مسئله هستند و مستحق ترین بخش کار برای نتایجی که گرفته اند. دو سال پیش تیم از الان ضعیفتر بود اما با وجود این مسائل اهداف و خواسته هایمان را گفتم. برای همین اهداف دانش و برنامه داریم.