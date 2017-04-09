۴ کشته و یک مجروح بر اثر حادثه رانندگی در سیستان و بلوچستان

سرهنگ یداله ستوده در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: روز گذشته در ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت درکیلومتر ۲۰ محور «چابهار - کنارک»، بلافاصله گشت تصادفات جهت بررسی در محل حادثه حاضر شد.

رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان وبلوچستان ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه خودرو زانتیا به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می کند که به دلیل شدت ضربه وارده راکب و ترکنشین موتورسیکلت به همراه دو تن از سرنشینان خودرو زانتیا جان خود را از دست داده و یکی دیگر از سرنشینان خودرو زانتیا نیز مجروح می شود و جهت مداوا به مرکز درمانی انتقال داده می شود.

وی با اشاره به دوطرفه بودن محورهای جنوب، از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند خواست با سرعت مطمئنه تردد نمایند تا از اینگونه حوادث دلخراش جلوگیری شود.