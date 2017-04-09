رادیو نمایش میلاد امام علی(ع) و روز پدر را جشن می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «گرداب» به کارگردانی صدرالدین شجره و نویسندگی و تهیه کنندگی بابک صفی خانی ۲۲ فروردین ماه از رادیو نمایش پخش می شود. این نمایش به جنگ خندق و دلاوری‌های حضرت علی (ع) می پردازد.

در «گرداب» هنرمندانی چون محمد سعید سلطانی، سعیده فرضی، مجید حمزه، مهدی طهماسبی، احمد گنجی، احمد ایرانیخواه و شهریار حمزیان به ایفای نقش می پردازند و محمدرضا قبادی فر افکتور و رضا طاهری صدابردار آن هستند که هر شب ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

همچنین نمایش رادیویی «اختراعی برای پدر» به نویسندگی علی افضل نیز در همین روز به مناسبت روز پدر از رادیو نمایش پخش می شود.

این نمایش به کارگردانی فریدون محرابی و با هنرمندی محمدرضا قلمبر، فریبا طاهری، محمد عمرانی، امیر عباس توفیقی و عبدالعلی کمالی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

«اختراعی برای پدر» به تهیه کنندگی ویدا دانشمند، صدابرداری: علی حاجی نوروزی و افکت : نرگس موسی پور روز سه شنبه، ۲۲ فروردین ماه، ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.