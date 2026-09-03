به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدجواد شهرستانی عصر پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با حضور در عمارت تاریخی استانداری آذربایجان‌شرقی، با آیت‌الله سیدمحمدتقی آل‌هاشم، آیت‌الله احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز و بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های استان و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در این دیدار مراتب قدردانی مردم و مسئولان استان از آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی را به دلیل توجه و اهتمام ویژه ایشان به تکریم خانواده شهدای آذربایجان‌شرقی در جنگ تحمیلی دوم و سوم اعلام کرد.

سرمست با قدردانی از این رویکرد، توجه مراجع عظام تقلید به خانواده‌های شهدا را مایه دلگرمی و موجب تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست.

این دیدار در فضایی صمیمی و با حضور جمعی از مسئولان و چهره‌های حوزوی استان برگزار شد.