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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

دیدار نماینده آیت‌الله سیستانی با مطهری‌اصل و سرمست

دیدار نماینده آیت‌الله سیستانی با مطهری‌اصل و سرمست

تبریز- آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی، با امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان‌شرقی و آیت‌الله سیدمحمدتقی آل‌هاشم دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدجواد شهرستانی عصر پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با حضور در عمارت تاریخی استانداری آذربایجان‌شرقی، با آیت‌الله سیدمحمدتقی آل‌هاشم، آیت‌الله احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز و بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های استان و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در این دیدار مراتب قدردانی مردم و مسئولان استان از آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی را به دلیل توجه و اهتمام ویژه ایشان به تکریم خانواده شهدای آذربایجان‌شرقی در جنگ تحمیلی دوم و سوم اعلام کرد.

سرمست با قدردانی از این رویکرد، توجه مراجع عظام تقلید به خانواده‌های شهدا را مایه دلگرمی و موجب تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست.

این دیدار در فضایی صمیمی و با حضور جمعی از مسئولان و چهره‌های حوزوی استان برگزار شد.

کد مطلب 6936632

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