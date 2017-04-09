شش پرسپولیسی در آستانه محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان

به گزارش خبرنگار مهر، سرخ پوشان تهران در سه بازی گذشته خود در لیگ قهرمانان آسیا با یک پیروزی، یک مساوی و یک شکست در مجموع ۴ امتیاز کسب کرده اند و در رده سوم جدول رده بندی گروه چهارم این مسابقات قرار گرفته اند.

شش بازیکن از جمع بازیکنان این تیم در سه بازی گذشته سرخ پوشان از داوران کارت زرد گرفته اند که در صورت تکرار در دریافت اخطار در دیدار مقابل الریان، دیدار بعدی این تیم در این مسابقات را از دست خواهند داد.

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسین، کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان، سروش رفیعی و وحید امیری شش بازیکن تیم پرسپولیس هستند که در صورتی که در مقابل الریان از داور کارت زرد بگیرند، دیدار این تیم مقابل الهلال را از دست می دهند.

تیم پرسپولیس تهران در ادامه مسابقات خود در لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹ دوشنبه ۲۱ فروردین در ورزشگاه آزادی با تیم الریان دیدار می کنند.