رئیس دفتر مقام معظم رهبری با آیت الله عابدینی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی ظهر یکشنبه پس از مراسم تشییع با حضور در دفتر امام جمعه قزوین با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت این عالم بزرگوار گفت: شخصیت آیت الله باریک بین بسیار والا و برجسته و ستودنی بود و فقدان ایشان ضایعه ای بزرگ است.

وی افزود:حضورباشکوه مردم قزوین در مراسم تشییع نشان داد این روحانی در میان مردم پایگاهی معنوی دارد و مردم هم بخوبی از خدمات این عالم بزرگوار قدردانی کردند.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی بیان کرد: اعتدال ایشان در امور و آرامشی که داشتند کاملا تاثیرگذار بود و مردم از این جایگاه بخوبی بهره مند می شدند.

در این دیدار که آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، نیز حضور داشتند، حجت الاسلام محمد باریک بین فرزند امام جمعه سابق قزوین از صدور پیام تسلیت از سوی مقام معظم رهبری و حضور نماینده دفتر ولی فقیه و رئیس جمهور در مراسم تشییع تشکر کرد.