اروپایی ها دیوانه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه امروز طی سخنانی گفت که کشورهای اروپایی به خاطر پیشنهاد استقرار نظام ریاست جمهوری در ترکیه دیوانه شده اند.

بر اساس این گزارش، اردوغان خطاب به مردم ترکیه گفت: شما شاهد آنچه در اروپا رخ داده بوده اید. چرا آنها دیوانه شده اند؟ چرا از کوره در رفتند؟ آنها دیدند که این نظام (ریاست جمهوری) به ترکیه می آید. ترکیه در حال جهش است، در حال رشد است. این مساله آنها را دیوانه می کند.

وی افزود: من انتظار انفجار آرای در اروپا را دارم. چراکه ترک ها در این قاره مظلوم واقع شده و تحقیر شده اند. اردوغان همچنین در ادامه تهدیدات لفظی همیشگی خود علیه اروپا گفت: اروپا تاوان آنچه کرده است را خواهد پرداخت. البته مردم ما هم خواهان همین هستند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود بار دیگر تاکید کرد که پس از برگزاری همه پرسی و در صورت رای آری مردم به استقرار نظام ریاست جمهوری در این کشور، دمکراسی ترکیه تقویت شده و این همان چیزی است که مخالفان دولت و اصلاحات قانون اساسی باید به آن احترام بگذارند.