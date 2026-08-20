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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حزب‌الله و کوبا

تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حزب‌الله و کوبا

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه این کشور از تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله اعمال می‌شود.

این وزارتخانه ادامه داد: ما نام حزب الله را در این لیست به دلیل ارتباط با نظام ایران قرار داده‌ایم.

وزارت خزانه آمریکا اضافه کرد، این تحریم‌ها شامل افرادی است که صدها میلیون دلار را بین لبنان، ترکیه، امارات و ایران به نفع حزب الله تبادل می‌کنند. همچنین تحریم‌های جدیدی علیه کوبا اعمال شده است.

لازم به ذکر است اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بعد از شکست نظامی واشنگتن در تجاوز علیه کشورمان و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز با هدف سرپوش گذاشتن بر این شکست‌ها صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6922555

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 1
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      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد علیه کشور کوبا تحریم اعمال کرد
    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 1
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      ترامپ احمق کم کم باید این اقدامات نخ نما شده را بر علیه کشورهای منطقه و جهان خاتمه دهد
    • IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 1
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      تحریم بر علیه ایران ، حزب‌الله و کوبا نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا ترامپ هیچ بویی از انسانیت نبرده است
    • IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 2
      پاسخ
      آن زمان که ترامپ در خواب غفلت بود جمهوری اسلامی ایران عضو دو گروه قدرت های اقتصادی نوظهور شد عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس و شانگهای تحریم های آمریکا را با بن بست مواجه می کند

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