به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، تحریمهای جدیدی علیه افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله اعمال میشود.
این وزارتخانه ادامه داد: ما نام حزب الله را در این لیست به دلیل ارتباط با نظام ایران قرار دادهایم.
وزارت خزانه آمریکا اضافه کرد، این تحریمها شامل افرادی است که صدها میلیون دلار را بین لبنان، ترکیه، امارات و ایران به نفع حزب الله تبادل میکنند. همچنین تحریمهای جدیدی علیه کوبا اعمال شده است.
لازم به ذکر است اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران بعد از شکست نظامی واشنگتن در تجاوز علیه کشورمان و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز با هدف سرپوش گذاشتن بر این شکستها صورت میگیرد.
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