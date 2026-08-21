۲ سارق ادوات کشاورزی و محتویات خودرو در شیروان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو و ادوات کشاورزی در حوزه استحفاظی، موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی زیارت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی ۲ متهم مرتبط با این سرقت‌ها شدند و پس از هماهنگی قضایی، آنان را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ادامه داد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات پلیسی، به یک فقره سرقت محتویات داخل خودرو و ادوات کشاورزی اعتراف کردند.

وی بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه و توجه بیشتر به ایمنی خودرو و محل نگهداری ادوات کشاورزی، زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند و موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.