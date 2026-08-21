به گزارش خبرنگار مهر پرداخت انعام در عرف خدمات، مبلغی اختیاری است که مشتری در صورت رضایت از کیفیت خدمت میتواند به کارگر یا ارائهدهنده خدمت پرداخت کند؛ با این حال، برخی واحدهای صنفی کارواش این روزها هنگام صدور فاکتور، مبلغی را تحت عنوان «انعام» به مشتری پیشنهاد و برای آن حتی رقم پایه تعیین میکنند.
ماجرا از جایی آغاز میشود که مشتری پس از انتخاب خدمات مورد نیاز و دریافت فاکتور، با این پرسش مواجه میشود که «چقدر انعام بزنم؟» در ادامه نیز ممکن است مبلغی مانند ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر به عنوان رقم پایه انعام مطرح شود؛ در چنین شرایطی، پرداختی که باید کاملاً اختیاری باشد، عملاً به هزینهای تحمیلی تبدیل میشود.
این شیوه دریافت وجه این پرسش را ایجاد میکند که آیا واحدهای صنفی کارواش اجازه دارند برای انعام مبلغ تعیین کرده و آن را هنگام صدور فاکتور از مشتری مطالبه کنند؟
برای بررسی این موضوع و مشخص شدن مرز میان انعام اختیاری و دریافت وجه اجباری، خبرنگار مهر با سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کرده است.
گفتگوی خبرنگار مهر با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی
سید یاسر رایگانی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد: قیمتگذاری خدمات باید از سوی اتحادیههای صنفی مشخص و در معرض دید مشتری نصب شود تا مصرفکننده قبل از دریافت خدمت، از نرخها اطلاع داشته باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد موضوع انعام در کارواش ها، افزود: پرداخت انعام کاملاً اختیاری است و هیچ واحد صنفی یا ارائهدهنده خدمتی حق ندارد آن را به شکل اجباری، از پیش تعیینشده یا بهعنوان شرط ارائه خدمت از مشتری مطالبه کند.
وی افزود: اگر دریافت وجه تحت عنوان انعام، در عمل به فروش اجباری، تحمیل هزینه اضافه یا گرانفروشی پنهان منجر شود، این موضوع قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی است و مردم میتوانند از طریق اتحادیه مربوطه یا با ثبت شکایت در تعزیرات موضوع را پیگیری کنند.
رایگانی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه غیرقانونی، اجبار به پرداخت انعام، یا عدم رعایت نرخهای مصوب برخورد قاطع و مطابق قانون خواهد داشت و با متخلفان مماشات نخواهد کرد.
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