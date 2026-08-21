حیدری: انتظار ظهور باید در سبک زندگی شیعیان نمود داشته باشد

حجت‌الاسلام سید جواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) در یکی از سخت‌ترین دوران‌های تاریخ تشیع و در شرایط خفقان و استبداد حکومت عباسی، مسئولیت هدایت و روشنگری جامعه را بر عهده داشت.

وی افزود: دوران امامت امام حسن عسکری(ع) کوتاه بود، اما آن حضرت در همین مدت محدود، مأموریت خود را در عرصه هدایت جامعه و تبیین معارف اهل‌بیت(ع) به بهترین شکل انجام داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نطنز خاطرنشان کرد: حکومت عباسی به دلیل افزایش محبوبیت امام حسن عسکری(ع) در میان مردم، ایشان را در سامرا تحت نظارت شدید قرار داده بود و حتی نزدیک‌ترین افراد و علما نیز به سختی می‌توانستند با آن حضرت ارتباط برقرار کنند.

حیدری تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های مهم امام حسن عسکری(ع)، آماده‌سازی جامعه شیعه برای دوران غیبت و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) بود؛ چراکه وعده ظهور منجی و مصلح جهانی در آموزه‌های همه انبیای الهی و اهل‌بیت(ع) مطرح شده است.

وی بیان کرد: حکومت عباسی از سال‌ها قبل تلاش داشت مانع تولد حضرت مهدی(عج) شود، اما اراده الهی تحقق یافت و حضرت ولی‌عصر(عج) متولد شدند و اگرچه از دیدگان مردم مخفی بودند، اما امام حسن عسکری(ع) جامعه را برای پذیرش این حقیقت بزرگ آماده کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نطنز ادامه داد: امام حسن عسکری(ع) علاوه بر آماده‌سازی جامعه برای دوران غیبت، آموزه‌هایی همچون صبر، مقاومت، شکیبایی، عبادت، زهد، خداترسی و خداپرستی را برای شیعیان به یادگار گذاشتند.

حیدری اضافه کرد: آن حضرت شاخصه‌های شیعه واقعی را نیز تبیین کردند و نشان دادند شیعه بودن تنها به ادعای محبت اهل‌بیت(ع) در زبان نیست، بلکه باید این محبت در عمل، انجام واجبات، ترک محرمات و تقید به دستورات الهی نمایان شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز هر فرد می‌تواند با بررسی رفتار و کردار خود ببیند تا چه اندازه امام زمانی است؛ نوع رفتار با خانواده، همسر، فرزندان، همسایگان و همکاران باید با معیارهای مورد رضایت امام زمان(عج) مطابقت داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نطنز تصریح کرد: در آستانه آغاز امامت و ولایت حضرت ولی‌عصر(عج)، باید از خود بپرسیم تا چه اندازه برای ظهور آماده شده‌ایم و آیا خانواده و جامعه ما نیز در مسیر تربیت مهدوی قرار گرفته است یا خیر.

حیدری بیان کرد: انقلاب اسلامی و نهضت بزرگ ملت ایران را می‌توان مقدمه‌ای برای آن دوران بزرگ و تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) دانست و مردم ایران با حضور و مقاومت خود نشان داده‌اند که برای تحقق این آرمان آماده هستند.

وی ادامه داد: حضور مردم در تجمعات، راهپیمایی اربعین، دعا و توسل، استغاثه به حضرت ولی‌عصر(عج) و اعلام برائت از دشمنان اسلام، هرکدام بخشی از آمادگی برای ظهور است و این آمادگی باید در عرصه عمل نیز استمرار داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نطنز یادآور شد: در شرایط فتنه‌ها و فشارهای مختلف، نباید دچار تزلزل و سستی شویم، بلکه باید با الهام از مکتب امام حسن عسکری(ع)، صبر، مقاومت و استقامت خود را حفظ کنیم و با صلابت مسیر خود را ادامه دهیم.

حیدری تاکید کرد: مردم ایران طی دهه‌های گذشته در برابر انواع توطئه‌ها و تحریم‌های اقتصادی دشمن ایستادگی کرده‌اند و همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصه‌ها مقاومت کردند، در برابر فشارهای اقتصادی نیز مقاومت خواهند کرد.

وی بیان کرد: ملت ایران آغازگر جنگ نبوده و همواره از کشور و آرمان‌های خود دفاع کرده است و امروز نیز وحدت و اتحاد مردم باید حفظ شود و همه باید گوش به فرمان ولی‌فقیه و رهبر معظم انقلاب باشند و هر زمان ایشان تصمیمی برای تغییر شیوه حضور در میدان اتخاذ کردند، از آن تبعیت کنند.