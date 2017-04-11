برگزاری اردوی پایانی پنجمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی پایانی پنجمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی «آفتابگردان‌ها»، که به ابتکار موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار می‌شود، در شیراز افتتاح شد.

موسسه شهرستان ادب که از صبح امروز پذیرای پنجاه نفر از شاعران جوان و رویش‌های تازه شعر کشور بود، افتتاحیه‌ی خود را از ساعت ۱۴ امروز برگزار کرد و این برنامه تا جمعه ۲۵ فروردین ماه ادامه دارد.

در این اردوی سه روزه کلاس‌های آموزشی با حضور اساتید و صاحب نظران ادبیات از جمله محمدکاظم کاظمی، علی محمد مودب، ناصر فیض، اسماعیل امینی، عباس احمدی، حسن دلبری، هاشم کرونی، احد ده بزرگی، محمدمهدی سیار، مرتضی حیدری آل کثیر، کاووس حسن‌لی و علی داودی برای شاعران جوان تشکیل می‌شود.

"جهان شعر، شناخت سعدی، شهود در عالم شعر، هنر و تعالی، درباره نقد شعر" از جمله عناوین این کلاس‌های آموزشی است که علاوه بر ۳کارگاه نقد شعر برای شاعران جوان انقلاب برگزار خواهد شد.

حضور در مراسم اعتکاف، زیارت حرم حضرت شاهچراغ(ع)، برگزاری عصر شعر آفتابگردان‌ها در دانشگاه شیراز، بازدید از حافظیه، سعدیه و تخت جمشید نیز از برنامه‌های زیارتی و تفریحی این اردو است.