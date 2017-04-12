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  2. شهری
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۴۰

چمران در گفتگو با مهر خبر داد:

اعلام لیست «خدمت» پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها

اعلام لیست «خدمت» پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها

رئیس شورای شهر تهران از اعلام لیست خدمت اصولگرایان برای انتخابات آتی شورای شهر تهران پس از تاییدصلاحیت‌ها خبر داد و گفت: این لیست با نظرخواهی از مردم بسته خواهد شد.

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین رایزنی‌ها جهت تهیه لیست اصولگرایان در انتخابات آتی شورای شهر تهران اظهار کرد: همان‌طور که قبلاً هم گفته شد اصولگرایان با لیست «خدمت» حضور خواهند یافت.

وی در خصوص شاخص‌های در نظر گرفته شده در لیست «خدمت» بیان کرد: تخصص، کارآمدی و آگاهی به مسائل شهری تنها برخی از آیتم‌های در نظر گرفته شده برای این لیست است.

رئیس شورای شهر در خصوص نحوه حضور افراد در لیست خدمت توضیح داد: در این بخش برنامه‌ای طراحی شده و از شهروندان در محلات مختلف نظرخواهی خواهد شد.

وی بیان کرد: این نظرخواهی ملاک حضور افراد در لیست خواهد بود ضمن اینکه نظرخواهی شروع شده است و بعد از اینکه به اتمام برسد می‌توانیم بر مبنای نظر مردم لیست ارائه بدهیم.

چمران افزود: حتی نظرات از سرشاخه‌ها نیز گرفته می‌شود و در واقع نظر مردم مهم و اساسی است و این برای اولین بار است که این کار به این شکل انجام می‌پذیرد و مشابه کاری است که در جبهه نیروی‌های انقلاب اسلامی انجام شده است.

کد مطلب 3950608
سیامک صدیقی

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