مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین رایزنی‌ها جهت تهیه لیست اصولگرایان در انتخابات آتی شورای شهر تهران اظهار کرد: همان‌طور که قبلاً هم گفته شد اصولگرایان با لیست «خدمت» حضور خواهند یافت.

وی در خصوص شاخص‌های در نظر گرفته شده در لیست «خدمت» بیان کرد: تخصص، کارآمدی و آگاهی به مسائل شهری تنها برخی از آیتم‌های در نظر گرفته شده برای این لیست است.

رئیس شورای شهر در خصوص نحوه حضور افراد در لیست خدمت توضیح داد: در این بخش برنامه‌ای طراحی شده و از شهروندان در محلات مختلف نظرخواهی خواهد شد.

وی بیان کرد: این نظرخواهی ملاک حضور افراد در لیست خواهد بود ضمن اینکه نظرخواهی شروع شده است و بعد از اینکه به اتمام برسد می‌توانیم بر مبنای نظر مردم لیست ارائه بدهیم.

چمران افزود: حتی نظرات از سرشاخه‌ها نیز گرفته می‌شود و در واقع نظر مردم مهم و اساسی است و این برای اولین بار است که این کار به این شکل انجام می‌پذیرد و مشابه کاری است که در جبهه نیروی‌های انقلاب اسلامی انجام شده است.