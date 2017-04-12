مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین رایزنیها جهت تهیه لیست اصولگرایان در انتخابات آتی شورای شهر تهران اظهار کرد: همانطور که قبلاً هم گفته شد اصولگرایان با لیست «خدمت» حضور خواهند یافت.
وی در خصوص شاخصهای در نظر گرفته شده در لیست «خدمت» بیان کرد: تخصص، کارآمدی و آگاهی به مسائل شهری تنها برخی از آیتمهای در نظر گرفته شده برای این لیست است.
رئیس شورای شهر در خصوص نحوه حضور افراد در لیست خدمت توضیح داد: در این بخش برنامهای طراحی شده و از شهروندان در محلات مختلف نظرخواهی خواهد شد.
وی بیان کرد: این نظرخواهی ملاک حضور افراد در لیست خواهد بود ضمن اینکه نظرخواهی شروع شده است و بعد از اینکه به اتمام برسد میتوانیم بر مبنای نظر مردم لیست ارائه بدهیم.
چمران افزود: حتی نظرات از سرشاخهها نیز گرفته میشود و در واقع نظر مردم مهم و اساسی است و این برای اولین بار است که این کار به این شکل انجام میپذیرد و مشابه کاری است که در جبهه نیرویهای انقلاب اسلامی انجام شده است.
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