هراز و کندوان بارانی است

محسن هاشمی رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محور کندوان و هراز تردد به صورت عادی و روان است.

وی با اشاره به اینکه تردد در دیگر محورهای کیاسر و سوادکوه نیز عادی و روان است به وضعیت جوی محورهای کوهستانی استان اشاره و اضافه کرد: در غرب استان و همچنین محورهای هراز و کندوان بارش پراکنده باران مشاهده می شود.

هاشمی از رانندگان و مسافران خواست تا در تردد از محورهای کوهستانی، موارد ایمنی و راهنمایی و رانندگی را رعایت کند.