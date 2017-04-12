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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۳

در گفت وگو با مهر عنوان شد:

هراز و کندوان بارانی است

هراز و کندوان بارانی است

ساری - مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت جوی محورهای کوهستانی هراز و کندوان در استان را همراه با بارش پراکنده باران اعلام کرد.

محسن هاشمی رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محور کندوان و هراز تردد به صورت عادی و روان است.

وی با اشاره به اینکه تردد در دیگر محورهای کیاسر و سوادکوه نیز عادی و روان است به وضعیت جوی محورهای کوهستانی استان اشاره و اضافه کرد: در غرب استان و همچنین محورهای هراز و کندوان بارش پراکنده باران مشاهده می شود.

هاشمی از رانندگان و مسافران خواست تا در تردد از محورهای کوهستانی، موارد ایمنی و راهنمایی و رانندگی را رعایت کند.

کد مطلب 3950671

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