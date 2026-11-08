به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ادامه انسداد محور کندوان به دلیل شرایط جوی و احتمال بروز حوادث ناشی از بارندگی و سیلاب خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و سوادکوه و کیاسر برقرار است.

محور کندوان که از عصر روز شنبه با هدف پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی ناشی از بارندگی و سیلاب مسدود شده بود، همچنان بسته است.

در حال حاضر تردد خودروها در محورهای هراز و سمنکوه ـ کیاسر در هر دو مسیر برقرار بوده و ترافیک در این محورهای مواصلاتی عادی و روان گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به شرایط جوی حاکم بر جاده‌های استان تصریح کرده است: بارش باران در برخی محورهای مواصلاتی و مه‌گرفتگی در مناطق مرتفع و کوهستانی مشاهده می‌شود.