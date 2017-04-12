  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

وزیر آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش باکیفیت، نیازمند دانش‌آموزان سالم و بانشاط است

آموزش و پرورش باکیفیت، نیازمند دانش‌آموزان سالم و بانشاط است

وزیر آموزش و پرورش گفت:اگر دانش آموزان ما سلامت روحی، جسمی و نشاط نداشته باشند نمی‌توانیم آموزش با کیفیت داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در مراسم افتتاح طرح «وارنیش فلورایدتراپی» که در دبستان حضرت مهدی (عج) واقع در منطقه ۱۱ تهران برگزار شد، گفت: اگر انسان شاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم آموزش با کیفیت داشته باشیم.

وی افزود: بهداشت جسمی دانش آموزان دارای اهمیت بسیاری است که باید به آن توجه کنیم و اولیای دانش آموزان باید همان اندازه که به آموزش فرزندان خود توجه دارند به سلامت آنان نیز توجه داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از اولویت‌های دولت فعلی، طرح تحول سلامت بود به این دلیل که یک جامعه سالم می‌تواند مقتدر باشد و خوب فکر کند.

وی تصریح کرد: اگر دانش آموزان ما سلامت روحی، جسمی و نشاط نداشته باشند نمی‌توانیم آموزش با کیفیت داشته باشیم.

کد مطلب 3950753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها