به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در مراسم افتتاح طرح «وارنیش فلورایدتراپی» که در دبستان حضرت مهدی (عج) واقع در منطقه ۱۱ تهران برگزار شد، گفت: اگر انسان شاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم آموزش با کیفیت داشته باشیم.

وی افزود: بهداشت جسمی دانش آموزان دارای اهمیت بسیاری است که باید به آن توجه کنیم و اولیای دانش آموزان باید همان اندازه که به آموزش فرزندان خود توجه دارند به سلامت آنان نیز توجه داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از اولویت‌های دولت فعلی، طرح تحول سلامت بود به این دلیل که یک جامعه سالم می‌تواند مقتدر باشد و خوب فکر کند.

وی تصریح کرد: اگر دانش آموزان ما سلامت روحی، جسمی و نشاط نداشته باشند نمی‌توانیم آموزش با کیفیت داشته باشیم.