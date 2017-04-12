به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در حاشیه افتتاحیه مرحله دوم طرح کشوری «وارنیش فلوراید تراپی» که در دبستان امام مهدی (عج) در منطقه ۱۱ برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: آموزش و پرورش در این دو سال، بیش از ۶٫۵ دانش آموز را تحت پوشش این طرح قرار داده و همکاری خوبی با وزارت بهداشت داشته است.

وی افزود: امیدواریم این طرح افزایش یابد تا شاخص پوسیدگی دندان‌ها را به یک برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح بیمه سلامت گفت: طرح بیمه سلامت در سطح کشور اجرا می‌شود و در داخل مدارس نیز سعی داریم تا این طرح را گسترش دهیم. تا این جزء ضوابط ثبت نامی و پرونده بهداشتی دانش آموزان قرار گیرد.

دانش آشتیانی تأکید کرد: مسئله سلامت در آموزش و پرورش اولویت دارد، چرا که بر کیفیت آموزشی تأثیر می‌گذارد. آحاد مردم نیز باید فرزندان خود را تحت پوشش بیمه‌های مختلف قرار دهند تا بتوانند مشکل پوسیدگی دندان را حل کنند.

وی اظهار داشت: از گذشته دانش آموزان دارای شناسنامه سلامت هستند اما تعداد پرونده‌ها را دقیق نمی‌دانم.