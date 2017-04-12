باید به تاکید رهبری برای حضور حداکثری در انتخابات توجه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در واکنش به ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: هنگامی که از جلسه هیئت دولت بیرون آمدم این خبر را شنیدم، قضاوت با خود مردم است.

وی با بیان اینکه اظهارنظر درباره فضای انتخابات زود است گفت: باید کمی جلو برویم و همه کاندیداها ثبت نام کنند.

نعمت زاده در عین حال خاطرنشان کرد: انچه که تأکید مقام معظم رهبری است آن است که حضور پرشور در انتخابات داشته باشیم و به دشمنان نشان دهیم در مسائل کلان، وحدت کلمه داریم.