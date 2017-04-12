به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمدعلی هاشمی با اشاره به کشف کالا و ارز قاچاق به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) اظهار کرد: کارکنان گیت بازرسی پلیس این فرودگاه در دو مرحله از بازرسی مسافران موفق به کشف این کالا و ارز قاچاق شدند.

وی افزود: کارکنان پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) هنگام بررسی و کنترل مسافران ورودی از کشور امارات (دبی) به شخصی در خصوص حمل کالای قاچاق مظنون شده و پس از بازرسی وسایل همراه این مسافر تعداد ۹۱ دستگاه گوشی تلفن همراه «آی‌فون» به ارزش تقریبی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالکه به طرز ماهرانه‌ای در داخل بسته‌های شکلات جاسازی شده بود، کشف کردند.

معاون آگاهی پلیس فرودگاه‌های کشور ادامه داد: در یک مورد دیگر کارکنان گیت بازرسی پلیس هنگام بررسی و کنترل مسافران ورودی از مبدأ دبی، به مسافر دیگری مظنون شدند که پس از بازرسی بدنی این شخص مبلغ ۲۶ هزار و ۱۰۰ دلار استرالیا، معادل ۷۰۴ میلیون ریال که به طرز ماهرانه‌ای در جیب کت وی جاسازی شده بود، کشف شد.

وی در پایان گفت: پرونده‌هایی در خصوص کالاهای مکشوفه تشکیل و به همراه متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.