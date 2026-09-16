https://mehrnews.com/x3d5v9 ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۵ کد مطلب 6949628 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۵ ۲۰۰ شب وفاداری؛ وقتی خمین در میدان ولایت حماسه آفرید خمین- در این ویدئو ۲۰۰ شب میدانداری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6949628 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید حضور با شکوه مردم خمین در دویست و دومین شب حمایت از ولایت فقیه برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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