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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

«ایتالیا ایتالیا» ۱۱ دقیقه کوتاه شد/ طراحی پوستر انگلیسی

«ایتالیا ایتالیا» ۱۱ دقیقه کوتاه شد/ طراحی پوستر انگلیسی

پوستر انگلیسی فیلم «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغ زاده رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر انگلیسی فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده در آستانه نمایش این فیلم سینمایی در جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد. طراحی این پوستر توسط روژان ایرجی صورت گرفته است.

«ایتالیا ایتالیا» اولین تجربه کارگردانی کاوه صباغ‌زاده است که در ژانر کمدی، موزیکال، فانتزی ساخته شده است و پیش از این در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر  به نمایش آمد.

«ایتالیا ایتالیا» نسبت به نسخه ای که در سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش در آمد، ۱۱ دقیقه کوتاه شده است و نسخه فعلی برای اولین بار در بخش بازار جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

تهیه این فیلم سینمایی بر عهده مهدی صباغ‌زاده است.

حامد کمیلی، سارا بهرامی، فرید سجادی حسینی، همایون ارشادی، رضا سخایی، جهانگیر میرشکاری، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، فائزه علوی، آنا مهر اخلاقی، علی ملاقلی پور، حسن زاهدی، علی جناب، درنا مدنی، پریناز کنگاوری، آیدا اورنگ، مهدی فهیمی، سپیده راستی فر و رضا کوهستانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در  خلاصه داستان «ایتالیا ایتالیا» آمده است: من دوستت دارم و این به تو هیچ ربطی نداره.

کد مطلب 3951020

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