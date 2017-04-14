تساوی نفت تهران برابر فولاد خوزستان/ انصاری از طارمی عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و هفتم لیگ برتر عصر امروز تیم های نفت تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در این دیدار محمد قاضی در دقیقه ۴۰ از روی نقطه پنالتی و دقیقه ۷۲ برای تیم نفت گلزنی کرد و برای فولاد خوزستان هم ساسان انصاری در دقیقه ۴۴ و ۷۸ گل زد تا به کورس آقای گلی با مهدی طارمی برگردد. انصاری گل اول را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

ساسان انصاری با دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند با ۱۵ گل به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ شانزدهم قرار گرفت. مهدی طارمی با ۱۴ گل نفر دوم است و گادوین منشا مهاجم پیکان با ۱۲ گل در جایگاه سوم قرار گرفته است.