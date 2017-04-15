به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر ذوالقدر در نخستین همایش جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان قم گفت: تشکیل جبهه مردمی صرفاً یک حرکت سیاسی به معنای تشکیل یک حزب نیست بلکه پاسخی بر مهم‌ترین نیازها و مطالبه‌های نیروهای انقلابی و ارزشی در طول این سال‌های متمادی بوده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های استکبارستیزانه خود درگیر یک مبارزه تمام‌عیار و واقعی با نظام سلطه است و باید دولتی سرکار بیابید که بتواند این مسیر را ادامه بدهد.

ذوالقدر ادامه داد: ایران نظم نوین جهانی که آمریکا در پی ایجاد آن بود را برهم زده است و جهان را از حالت تک‌قطبی بودن خارج ساخته است.

وی گفت: ایران مانع به ثمر رسیدن نقشه خاورمیانه بزرگ برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی شده است.

ذوالقدر عنوان کرد: اگر اعتماد و امید در کشور از بین برود، تهدید حاصل می‌شود، اگر بین مردم و حکومت تقابل و تضاد به وجود آید این می‌تواند نقطه شروع از هم‌ پاشیدگی و سقوط آن حکومت باشد.

وی با بیان اینکه اگر مشکلات چاره نشود تهدید علیه نظام را به دنبال خواهد داشت و انبوهی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در طول سالیان متمادی روی‌هم انباشته‌ شده است تصریح کرد: بخش بزرگی از مشکلات امروز کشور به خاطر ناکارآمدی و ضعف‌های داخلی است و راه‌حل آن اصلاح مدیریت کشور است.

ذوالقدر با اشاره به اینکه امروز مشکلات از آسیب فراتر رفته و تبدیل به تهدید شده است خاطرنشان کرد: اگر مدیریت اجرایی کشور اصلاح نشود باید با تمامی دستاوردهای کشور در عرصه بین‌المللی خداحافظی کنیم.

وی درپایان عنوان کرد: به دولتی نیاز داریم که نجومی گرفتن را حق قانونی قلمداد نکند، اهل آقازادگی و رانت‌خواری نباشد و به موجود موهومی بنام کدخدای جهانی معتقد نباشد.