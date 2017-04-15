به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران برای بازپس‌گیری رتبه دوم شان در جدول از تیم تراکتورسازی ناچارند تا از سد تیم صبا عبور کنند. صبایی که خود برای بقا به دنبال امتیازات کامل این بازی است. دو تیم تا کنون در تاریخ برگزاری رقابت های لیگ برتر بیست و پنج بار با هم روبرو شده اند و این بیست و بیست و ششمین دیدار شان در تاریخ برگزاری این مسابقات است. بیست و ششمین و البته حساس ترین دیدار دو تیم.

* آمارها به سود استقلال

دو تیم در حالی ۲۵ بار برابر هم به میدان رفته‌اند که همه آمارهای این تعداد بازی به شدت به سود تیم استقلال است. آبی پوشان ۱۲ بار صبا را شکست داده اند و در مقابل صبا تنها ۲ بار موفق به شکست دادن آبی پوشان شده است. ۱۱ دیدار دو تیم هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

در دیدارهای دو تیم ۶۰ بار توپ از خط دروازه ها عبور کرده که از این تعداد ۳۸ گل سهم استقلال بوده و ۲۲ بار هم صبایی ها مقابل استقلال گل زده اند.

* بهترین گلزنان استقلال

آرش برهانی مهاجم سابق آبی پوشان که بهترین گلزن همه تاریخ باشگاه استقلال است با زدن ۸ گل به تیم صبا بیشترین سهم را در گلزنی با پیراهن آبی به این تیم داشته است. همچنین رضا عنایتی بازیکن-مربی فعلی صبا که قرار است اولین مرحله از خداحافظی دو مرحله ای اش از فوتبال را امروز و در حضور هواداران استقلال انجام دهد، با زدن ۶ گل دومین گلزن برتر استقلال به تیم صبا است.

سجاد شهباززاده با ۳ گل، محمد قاضی، پژمان منتظری، امیر حسین صادقی و سیاوش اکبرپور نیز هر یک دو گل در تاریخ مسابقات دو تیم به صبا زده‌اند.

* بهترین برد استقلال و بهترین برد صبا

در تاریخ دیدارهای دو تیم بهترین نتیجه ای که استقلال مقابل صبا به آن دست یافته، پیروزی ۳ بر صفری است که در سال ۹۱ به دست آورد. در آن بازی پژمان منتظری، گوران یرکوویچ و سید میثم حسینی برای آبی پوشان گل زدند. آبی پوشان یکبار هم موفق شدند در سال ۸۴ با نتیجه ۴ بر یک بر صبا غلبه کنند که در آن دیدار هم عنایتی (۲ گل)، نیکبخت واحدی و سیاوش اکبرپور برای استقلال گل زدند.

همچنین بهترین پیروزی صبا مقابل استقلال هم به پیروزی ۳ بر یک تیم صبا در مهرماه سال ۸۷ مقابل استقلال باز می گردد. شیث رضایی، عادل کلاه کج و فریدون فضلی زننده سه گل تیم صبا در آن بازی بودند و سیاوش اکبرپور هم تکل گل آبی پوشان را در آن بازی به ثمر رسانده بود.

* گلزنی منصوریان به صبا

سرمربی آبی پوشان نیز خود در تاریخ برگزاری دیدارهای دو تیم یکبار موفق به گلزنی به حریف امروز تیمش شده است. دیداری که در تاریخ ۸۵/۷/۱۸ در ورزشگاه آزادی برگزار شد و آن بازی در نایت با تساوی یک -یک به پایان رسید.

* اولین بازی و اولین و تنها هت تریک

اولین باری که دو تیم با هم دیدار کردند، فصل ۸۴-۸۳ و بعد از صعود صبا به لیگ برتر بود. دیداری که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۷ برگزار شد و با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. در آن بازی گل استقلال را رضا عنایتی زد تا نام وی بعنوان اولین گلزن استقلال به صبا به ثبت برسد. اولین گلزن تیم صبا به استقلال نیز بابک ذوالرحمی مهاجم آن زمان تیم صبا بود.

دومین دیدار دو تیم که در دور برگشت همان مسابقات بود اما سرنوشت جالبی داشت. در دیداری که دو تیم ۱۳۸۳/۱۰/۲۴ برگزار کردند و با نتیجه ۳ بر یک به سود آبی پوشان به پایان رسید تا اولین پیروزی در تاریخ تقابل های دو تیم به نام استقلال ثبت شود، باز هم رضا عنایتی گل زنی کرد. با این تفاوت که عنایتی در آن بازی هت تریک کرد تا اولین و تنها هت تریک تاریخ دو تیم نیز به نام وی ثبت شود. تک گل تیم صبا را در آن بازی حمید زوهانی به ثمر رساند.

* مظلومی، اولین مربی در مقابل استقلال

پرویز مظلومی مربی نام آشنای تاریخ باشگاه استقلال نخستین فردی بود که بعنوان مربی در دیدارهای صبا مقابل استقلال روی نیمکت صبایی ها نشست. زنده یاد منصور پورحیدری نیز نخستین مربی استقلالی بود که برابر صبا روی نیمکت آبی پوشان نشسته بود.

* آخرین گلزن، آخرین مربی

آخرین باری که دو تیم در لیگ برتر با هم دیدار کردند، ۱۱ آذر ۹۵ بود. دیداری که دو تیم به میزبانی صبا در قم برگزار کردند و این تیم میهمان بود که با گلزنی کاوه رضایی و علی قربانی موفق به شکست دادن صبا شد. صمد مرفاوی و علیرضا منصوریان سرمربیان امروز دو تیم، در دیدار رفت نیز روی نیمکت این دو تیم نشسته بودند.

* تنها مساوی صفر - صفر

یک نکته جالب در خصوص همه دیدارهای دو تیم این است که این دو تیم در طول تاریخ تنها یکبار بازی شان با مساوی بدون گل به پایان رسید تا این بازی کم گل ترین و تنها بازی بدون گل دو تیم در تاریخ باشد. این دیدار در تاریخ ۱۵ اسفند ۸۶ و در دور برگشت لیگ ششم انجام شد.

* پرگل ترین بازی

پر گل ترین دیدار دو تیم نیز به رویارویی شان در دور برگشت پنجمین دوره از لیگ باز می گردد که در آن بازی آبی پوشان با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را مغلوب کردند. در آن بازی علی انصاریان، امیر حسین صادقی و علی علیزاده برای استقلال گل زنی کردند. حامد حاجتی و سهراب بختیاری زاده نیز دو گل تیم صبا را در این بازی به ثمر رساندند.

* و دیدار امروز

​در دیدار امروز دو تیم استقلال تهران این موقعیت را دارد که سیزدهمین پیروزی اش مقابل صبا در تاریخ دیدارهای دو تیم در لیگ برتر را به دست آورده و بار دیگر به رده دوم جدول رده بندی صعود کند. در مقابل هم این صبایی هستند که می توانند با غلبه بر استقلال ضریب اطمینان خاطر خود برای بقا در لیگ برتر را بالا برده و پنجمین پیروزی خود را برابر آبی پوشان به دست آوردند.

در غیر این صورت دوازدهمین تساوی تاریخ دیدارهای دو تیم امروز شکل خواهد گرفت. نتیجه ای که به درد هیچ یک از دو تیم نمی خورد.

* همه بازی های استقلال و صبا به روایت آمار:

* فصل ۸۴_۸۳

بازی رفت: صبا ۱ استقلال ۱ - ۱۳۸۳/۰۶/۲۷ گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال ۳ صبا باطری ۱ - ۱۳۸۳/۱۰/۲۴ گل: غلامرضا عنایتی (۳)

* فصل ۸۵_۸۴

بازی رفت: استقلال ۴ صبا باطری ۱ - ۱۳۸۴/۰۶/۱۱ گل: غلامرضا عنایتی (۲) -- علیرضا واحدی نیکبخت -- سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: صبا باطری ۱-استقلال ۱ - ۱۳۸۴/۱۰/۰۸ گل: امیرحسین صادقی

* فصل ۸۶_۸۵

بازی رفت: استقلال ۱-صبا باطری ۱ - ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ گل: علیرضا منصوریان

بازی برگشت: صبا باطری ۲-استقلال ۳ - ۱۳۸۵/۱۲/۰۴ گل: علی انصاریان -- امیرحسین صادقی -- علی علیزاده

* فصل ۸۷_۸۶

بازی رفت: استقلال ۱-صبا باطری ۱ - ۱۳۸۶/۰۷/۰۶ گل: پژمان منتظری

بازی برگشت: صبا صفر استقلال صفر ۱۳۸۶/۱۲/۱۵

* فصل ۸۸_۸۷

بازی رفت: صبای قم ۳ - استقلال ۱- ۱۳۸۷/۰۷/۲۶ گل: سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال ۲ - صبای قم ۱ - ۱۳۸۷/۱۱/۰۴ گل: علیرضا عباسفرد -- فرهاد مجیدی

* فصل ۸۹_۸۸

بازی رفت: استقلال ۱ - صبای قم ۱ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ - گل: آرش برهانی

بازی برگشت: صبای قم ۲ - استقلال ۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ گل: آرش برهانی

* فصل ۹۱_۹۰

بازی رفت: صبای قم ۱ - استقلال ۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ گل: آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال ۳ - صبای قم صفر - ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ گل: پژمان منتظری – گوران یرکوویچ – میثم حسینی

* فصل ۹۲_۹۱

بازی رفت: استقلال ۱ - صبای قم صفر - ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ گل: آرش برهانی

بازی برگشت: صبای قم ۱ - استقلال ۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ گل: آرش برهانی (پنالتی)

* فصل ۹۳_۹۲

بازی رفت: استقلال ۱ - صبای قم صفر - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ گل: محمد قاضی

بازی برگشت: صبای قم ۱ - استقلال ۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ گل: محمد قاضی -- پژمان منتظری

* فصل ۹۴_۹۳

بازی رفت: استقلال ۱ - صبای قم ۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: صبای قم ۱ - استقلال ۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ گل: جاسم کرار -- سجاد شهباززاده

* فصل ۹۵_۹۴

بازی رفت: استقلال ۱ - صبای قم صفر - ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: صبای قم ۱ - استقلال ۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

* فصل ۹۶-۹۵

بازی رفت: صبا صفر - استقلال ۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ گل: کاوه رضایی - علی قربانی