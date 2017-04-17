به دنبال همگرایی اهالی ادبیات ایران و افغانستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، مهدی قزلی در حاشیه نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران که به همت رایزنی کشورمان در کابل برگزار شد، با ابراز خرسندی از دیدار دوباره شاعران، نویسندگان و اندیشمندان کشور میزبان اظهار داشت: بنیاد شعر و ادبیات داستانی که برگزارکننده جشنواره بین‌المللی شعر فجر و جایزه ادبی جلال آل‌احمد است، بخش ویژه افغانستان را در دوره‌های اخیر این دو برنامه گنجاند تا همگرایی تازه‌ای بین شعرا و نویسندگان دو کشور به وجود آورد.

وی ادامه داد: در این دو برنامه مهم ادبی حوزه زبان فارسی، جایگاه ویژه‌ای در اختیار اهالی ادبیات افغانستان قرار گرفت و دبیر جشنواره شعر فجر از بین شاعرانی انتخاب شد که هموطن شما بود، اما شاعران ایرانی زیادی، افتخار شاگردی‌اش را دارند.

دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره شعر فجر خاطرنشان کرد: ما در برنامه‌های ادبی‌ بنیاد شعر و ادبیات داستانی به دنبال وحدت و همگرایی اهالی ادبیات و زبانفارسی مخصوصاً ایران و افغانستان هستیم و با اهل اسلحه و سیاست، هیچ کاری نداریم.

در این مراسم، مهدی قزلی، لوح تقدیری را که به امضای سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، به نمایندگی از وی به استاد حیدری وجودی، خادم زبان فارسی تقدیم کرد.

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی با تجلیل از استاد حیدری وجودی، از آثار ادبی و مداوم وی در عرصه‌ زبان و ادبیات پارسی گفت: او از سرمایه‌های زبان و ادبیات پارسی است که حضور من در آیین تجلیل از وی، افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در این مراسم، جوایز و نشان‌های شاعران افغانستانی که امکان حضور در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره شعر فجر را نیافته بودند، به آنان اهدا کرد.

در این مراسم و عصر شعری که در کابل برگزار شد، استاد رهنورد زریاب (برگزیده بخش ویژه افغانستان در نهمین جایزه جلال آل‌احمد)، همچنین قنبرعلی تابش، روح‌الامین امینی و عفیف باختری، برگزیدگان بخش ویژه افغانستان جشنواره شعر فجر و مهتاب ساحل، نامزد این بخش که اسفندماه گذشته در اختتامیه جشنواره شعر فجر در مشهد حاضر شده بودند، حضور داشتند.

در عصر شعر شاعران افغانستان، سودابه امینی، شاعر و عضو هیات علمی جایزه پروین اعتصامی نیز شعرخوانی کرد و قزلی به سئوالات ادیبان کشور افغانستان در خصوص بخش ویژه افغانستان در یازدهمین جشنواره شعر فجر پاسخ داد.